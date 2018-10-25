Cem Özer’den sevindiren haber

Geçtiğimiz günlerde, bir süredir bacağındaki kırık dolayısıyla tedavi gördüğü kabinden çıkarılırken bilinci kapanan ve sara nöbeti geçiren Özer, hava embolisi şüphesiyle yoğun bakıma alınmıştı. Film çekimleri sırasında bacağı kırılan ve sonrasında tedavi altına alındığı hastanede komaya giren oyuncu Cem Özer'in sağlık durumu hakkında olumlu gelişmeler yaşandı.
Geçtiğimiz günlerde, bir süredir bacağındaki kırık dolayısıyla tedavi gördüğü kabinden çıkarılırken bilinci kapanan ve sara nöbeti geçiren Özer, hava embolisi şüphesiyle yoğun bakıma alınmıştı. Dostlarının iyi dilekler ve dualar gönderdiği Cem Özer, cephesinden sevindiren haberler geldi.
Sözcü'nün haberine göre, Umut Oğuz, ünlü oyuncu ile ilgili şu sevindirici açıklamayı yaptı:
“Çevresindeki olaylara tepki vermeye başladı, doktorları tarafından bir süre daha uyutulmaya devam edecek sevindirici olansa, derin uyku durumu sona erdi. Hatta herhangi bir aksilik olmadığı taktirde Cem'in doktorları onun kızı Cemre'yi ve eşi Pınar'ı da görebileceğini söyledi. Cem Özer'in sağlığına kavuşması için dualarınızı eksik etmeyin.”
CEM ÖZER KİMDİR?
Cem Özer 5 Ekim 1959'da Göksun, Kahramanmaraş'da doğdu. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, sunucu ve yazar.
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni yarım bırakan sanatçı, daha sonra Dostlar Tiyatrosu gibi topluluklarda çalıştı. Televizyonda Laf Lafı Açıyor adlı programın sunuculuğuyla tanındı. Şansını Dene yarışmasında yarışmacı olarak görev aldı. Çeşitli sinema film ve dizilerinde rol aldı. Modacı Esin Maraşlıoğlu ve oyuncu Nurgül Yeşilçay ile evlilikleri oldu. Cemre adında bir kızı ve Osman Nejat adında bir oğlu bulunmaktadır.
CEM ÖZER'İN FİLMOGRAFİSİ
O Hayat Benim - (2016-2017) - Kenan
Sen Benimsin - 2015 - Kudret
Buyur Burdan Kaç - 2013- İSTANBUL SAHNE TİYATROSU 'yönetmen'
Acayip Hikayeler - 2012
Sıcak - 2008
Adem'in Trenleri - 2007
Bir İhtimal Daha Var - 2006
Sen Ne Dilersen - 2005
Masum Değiliz - 2005
3. Tür - 2004
Melekler Adası - 2004
Neredesin Firuze - 2003
Şıh Senem - 2003
90-60-90 - 2001
Ölüm Peşimizde - 2000
Aşkın Dağlarda Gezer - 1999
Asansör - 1999
Karışık Pizza - 1998
Usta Beni Öldürsene - 1996
Berlin in Berlin - 1993
Varyemez - 1991
Anılar - 1989
Zirvenin Bedeli - 1989
Hanım - 1988
Umutların Ötesi - 1988
Vurmayın - 1987
Menekşeler Mavidir - 1987
Güldürme Beni - 1986
Dayak Cennetten Çıkma - 1986
Hababam Sınıfı Güle Güle - 1981
Yirmidört Saat - 1976