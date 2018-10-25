Cem Özer’den sevindiren haber

Geçtiğimiz günlerde, bir süredir bacağındaki kırık dolayısıyla tedavi gördüğü kabinden çıkarılırken bilinci kapanan ve sara nöbeti geçiren Özer, hava embolisi şüphesiyle yoğun bakıma alınmıştı. Dostlarının iyi dilekler ve dualar gönderdiği Cem Özer, cephesinden sevindiren haberler geldi.



Sözcü'nün haberine göre, Umut Oğuz, ünlü oyuncu ile ilgili şu sevindirici açıklamayı yaptı:



“Çevresindeki olaylara tepki vermeye başladı, doktorları tarafından bir süre daha uyutulmaya devam edecek sevindirici olansa, derin uyku durumu sona erdi. Hatta herhangi bir aksilik olmadığı taktirde Cem'in doktorları onun kızı Cemre'yi ve eşi Pınar'ı da görebileceğini söyledi. Cem Özer'in sağlığına kavuşması için dualarınızı eksik etmeyin.”



CEM ÖZER KİMDİR?



Cem Özer 5 Ekim 1959'da Göksun, Kahramanmaraş'da doğdu. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, sunucu ve yazar.



İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni yarım bırakan sanatçı, daha sonra Dostlar Tiyatrosu gibi topluluklarda çalıştı. Televizyonda Laf Lafı Açıyor adlı programın sunuculuğuyla tanındı. Şansını Dene yarışmasında yarışmacı olarak görev aldı. Çeşitli sinema film ve dizilerinde rol aldı. Modacı Esin Maraşlıoğlu ve oyuncu Nurgül Yeşilçay ile evlilikleri oldu. Cemre adında bir kızı ve Osman Nejat adında bir oğlu bulunmaktadır.



CEM ÖZER'İN FİLMOGRAFİSİ



O Hayat Benim - (2016-2017) - Kenan

Sen Benimsin - 2015 - Kudret

Buyur Burdan Kaç - 2013- İSTANBUL SAHNE TİYATROSU 'yönetmen'

Acayip Hikayeler - 2012

Sıcak - 2008

Adem'in Trenleri - 2007

Bir İhtimal Daha Var - 2006

Sen Ne Dilersen - 2005

Masum Değiliz - 2005

3. Tür - 2004

Melekler Adası - 2004

Neredesin Firuze - 2003

Şıh Senem - 2003

90-60-90 - 2001

Ölüm Peşimizde - 2000

Aşkın Dağlarda Gezer - 1999

Asansör - 1999

Karışık Pizza - 1998

Usta Beni Öldürsene - 1996

Berlin in Berlin - 1993

Varyemez - 1991

Anılar - 1989

Zirvenin Bedeli - 1989

Hanım - 1988

Umutların Ötesi - 1988

Vurmayın - 1987

Menekşeler Mavidir - 1987

Güldürme Beni - 1986

Dayak Cennetten Çıkma - 1986

Hababam Sınıfı Güle Güle - 1981

Yirmidört Saat - 1976



