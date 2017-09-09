Beyaz Gazete Ana Sayfa

İrem Derici'nin hayali gerçek oldu!

İrem Derici'nin uzun zamandır hayalini kurduğu ve bugüne kadar tanışma fırsatı bulamadığı Tarkan ile tanışma hayali gerçek oldu.

Magazin / 09 Eylül 2017 Cumartesi 01:04
İrem Derici'nin hayali gerçek oldu!

Şarkıcı İrem Derici'nin Megastar Tarkan ile tanışma hayali nihayet gerçek oldu.

Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında Tarkan'ı dinlemeye giden İrem Derici, kuliste Tarkan'ı ziyaret ederek hem tanıştı hem de birlikte fotoğraf çektirdi. İrem Derici, çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşarak altına şu notu düştü:

"Gebericem mutluluktan be! Hayatımın en acayip geccesi! Bu adam insanda biz neyiz diye bağırırken buldum kendimi. Zaten fotoğrafta da baya halası gibi çıkmışım AMA BANANE!? Zafer kazanmış bir kızın ifadesi o suratımdaki şapşallık! Aynı meslekten anılmak bile bir gurur Tarkan'la, unutmayacağım bu gecceyi, binlerce insan kendinden geçti geçti de geçti! Tarkan"

Sosyal MedyaInstagramİrem DericiŞarkıcı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN BAŞ BELASI ALMANYA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

VAY UYANIK GAZETECİ VAY!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar