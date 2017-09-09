İrem Derici'nin hayali gerçek oldu!

Şarkıcı İrem Derici'nin Megastar Tarkan ile tanışma hayali nihayet gerçek oldu.



Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında Tarkan'ı dinlemeye giden İrem Derici, kuliste Tarkan'ı ziyaret ederek hem tanıştı hem de birlikte fotoğraf çektirdi. İrem Derici, çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşarak altına şu notu düştü:



"Gebericem mutluluktan be! Hayatımın en acayip geccesi! Bu adam insanda biz neyiz diye bağırırken buldum kendimi. Zaten fotoğrafta da baya halası gibi çıkmışım AMA BANANE!? Zafer kazanmış bir kızın ifadesi o suratımdaki şapşallık! Aynı meslekten anılmak bile bir gurur Tarkan'la, unutmayacağım bu gecceyi, binlerce insan kendinden geçti geçti de geçti! Tarkan"