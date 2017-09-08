Murat Başoğlu'nun yeğeni ifade verdi...

Dün öğleden sonra avukatı ile Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek bir saat süreyle ifade veren Burcu Başoğlu Kabadayı'nın, haklarındaki suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.



31 Ağustos tarihinde Bodrum Cumhuriyet Savcılığı'na giderek ifadesine veren ve öpüştüğü kadının yeğeni olmadığını söyleyen Murat Başoğlu'na, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce yurt dışına çıkış yasağı konulup adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



Sunucu Başoğlu'nun, 29 Temmuz'da, Bodrum'daki teknesinde ağabeyinin evli kızı ile öpüştüğü iddia ediliyor.