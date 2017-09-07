Yonca Evcimik: Vatan konusunu hiç açmasak...

Hürriyet'in haberine göre; 53 yaşındaki Evcimik, kadın arkadaşlarıyla Bebek'teydi. Mekan çıkışında habercilerin sorularına yanıt veren Evcimik, “Vatan konusunu hiç açmasak ben o olaya çok üzüldüm. Vatan'ı çok severdim” diye konuştu.



Vatan Şaşmaz'ın yerine projeye girdiği konuşulan Evcimik konuya şu sözlerle açıklık getirdi: “Biz zaten daha öncesinde bu proje için görüşmeler yapıyorduk. Vatan'ın yerine olduğum doğru değil var olan bir şeye, o yaşanan vahim olay denk geldi sadece.”





Vatan Şaşmaz'ın yerine Yonca Evcimik getirildi