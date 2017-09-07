Yaz ayında 'akıl almaz' denilen olaylar yaşandı

Ağustos, magazin dünyasında akıl tutulmaları ile dolu bir ay olarak kayda geçti. Gündemi belirleyen en çarpıcı olaylardan biri Murat Başoğlu'nun yeğeni ile yaşamış olduğu yasak aşk olurken, bir diğeri ise ünlü sunucu Vatan Şaşmaz'ın cinayete kurban gitmesiydi. Medya Takip Merkezi'nin (MTM), Ağustos ayı boyunca magazin ve sanat camiasında yaşananları derledi.



Sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz'ın, 27 Ağustos tarihinde İstanbul'da ünlü bir otelde öldürülmesi sevenlerini yasa boğdu. Ünlü sunucunun hayatına son veren kişi ise daha önce aşk yaşamış olduğu iddia edilen ve bir dönem adından oldukça söz ettiren eski manken Filiz Aker'di. Vatan Şaşmaz'ı öldürdükten sonra aynı silahla intihar eden Aker, arkada çözülemeyen birçok soru bıraktı.



Ünlü sunucu Vatan Şaşmaz öldürüldü Türkiye'nin gündemine bomba gibi oturan ve hala yankıları devam eden diğer bir olay ise hiç kuşkusuz Murat Başoğlu'nun eşini öz yeğeni ile aldatması oldu. Aile olmak, ilişki durumu ve ensest gibi konuların tartışılmasına neden olan yasak ilişki, en çok konuşulan olaylar arasında yer aldı. Magazine sızan görüntülerin yanı sıra ikilinin ilişkilerini inkar etmeleri ve açılan tazminat davaları da olayın geniş çapta yankı bulmasına neden oldu. Birçok alanda farklı bakış açılarıyla tartışmaya sebep olan ilişki, Murat Başoğlu'nun kendini evine hapsetmesiyle sonuçlandı. Toplamda 4 bin 213 haberde yer alan Başoğlu'nun yaşamış olduğu ilişkisinin etkileri ise hala sürüyor.



Yasak aşkta skandal iddia: 'Kadın Murat Bey'in yeğeni!'

Demet Akalın haciz şoku yaşadı



Verdiği konserler ve mutlu aile tablosu ile geçtiğimiz ay zirvede yer alan Demet Akalın, bu ay daha çok yaşamış olduğu haciz olayı nedeniyle konuşuldu. Magazin ve sanat dünyasının ünlü ismi Akalın, bu ay listenin ikinci sırasında yer aldı. Yaşamış olduğu tatsız haciz olayı, ayrılmanın eşiğine gelmesi ve aralıksız olarak vermeye devam ettiği konserleri ile toplam 4 bin 680 habere konu edildi.



Demet Akalın'a haciz şoku

İnsan hayatına Yeşilçam filmleri ile dokunuş yapan usta isimlerin vefatı ise magazin dünyasının en hüzünlü başlıkları oldu. Yaklaşık 1,5 ay yoğun bakımda kalan ünlü sinema sanatçısı Kuzey Vargın'ın vefatı sanat camiasını yasa boğdu. Yeşilçam çınarlarından olan, çok sayıda filmde yer alan ve saygın kişiliği ile tanınan Seyfettin Karadayı'nın hayata gözlerini yumması da sevenlerini derinden etkiledi.



Sanat camiasında, yaz boyunca art arda gelen evlilik haberleri kadar ayrılık haberleri de vardı. Ünlü popçu Murat Dalkılıç ile oyuncu eşi Merve Boluğur'un aldıkları ayrılık kararı çok konuşuldu. İddiaya göre, Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç Çeşme'de bilinmeyen bir sebepten kavga etti. Eser Yenenler'in sakinleşmesi için Dalkılıç'ı evine davet etmesi ve ilerleyen saatlerde kız arkadaşlarını eve çağırması, Boluğur için bardağı taşıran son damla oldu. Dalkılıç verdiği konserler ve ayrılık haberleri ile medyada toplam bin 703 habere konu olurken, Boluğur ise toplam 970 habere konu edildi.



Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur boşanıyor mu?

'Sen olsan bari' tıklanma rekoru kırdı



Magazin dünyasının eğlenceli haberlerinin başında yer alan isim ise, yeni şarkısı ile adından söz ettiren genç şarkıcı Aleyna Tilki oldu. Yaptığı sosyal medya paylaşımları ile çok konuşulan Tilki, bu ay Survivor'a katılacağı iddiaları ile de başroldeydi. Ayrıca çıkarmış olduğu 'Sen olsan bari' adlı parçasıyla Youtube'da megastar Tarkan'ı geride bırakarak tıklanma rekoru kırdı. Aleyna Tilki, Ağustos ayı boyunca toplam 3 bin 278 habere konu olarak listenin dördüncü sırasında yer aldı.



Aleyna Tilki yeni şarkısını paylaştı

Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ikilisinin yaklaşan düğün tarihi sevenlerini heyecanlandırdı. Ağustos ayında düğün hazırlıkları, davetiyeler, gelinlik damatlık provaları ile Acun, adından söz ettirmeye devam etti. Ilıcalı'nın, ortağı olmaya hazırlandığı Meksikalı meslektaşı ve ülkenin en zengin iş adamlarından olan Ricardo Salinas'ı Çeşme'de ağırlaması da konuşulan bir diğer başlık oldu. Ilıcalı, toplamda 2 bin 397 haber ile beşinci sıraya yerleşti.



Şeyma Subaşı ilan etti: Evleniyorum

Güzellik için saçından kaş yaptırdığı iddia edilen sevilen sanatçı Hadise, toplamda bin 751 haber ile ilk ona girmeyi başardı. Listenin başlarında yer alan isimlerden olan Murat Boz, sevgilisi Aslı Enver ile ayrıldı ayrılacak derken romantik sevgili, herkesi şaşırtarak evlik teklifi etti ve gündemde kalmayı başaran isimlerden oldu.



Kaçamak Murat Boz'a pahalıya patladı

Dolu dolu geçen Ağustos ayında; uzun süredir ceza evinde olan Deniz Seki'nin beraat etmesi, güçlü ses Sıla ile oyuncu aşkı Ahmet Kural ilişkisi, şimdilerde ayrılıkları konuşulan Alişan ile Eda Erol ikilisi, gündemdeki magazin başlıkları arasında yer aldı.