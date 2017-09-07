Metin Hara'nın olay fotoğrafı!

Kişisel gelişim danışmanı ve yazar Metin Hara ile Brezilyalı manken Adriana Lima'nın aşkı 2 ay önce başlamış, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Adriana Lima ilişkisiyle ilgili ''Sizden ricam mutlu olduğumuzu ve aşk yaşadığımızı kabul etmeniz'' demişti.



Şimdi de Metin Hara'nın yıllar öncesine ait fotoğrafı gün yüzüne çıktı.







Bugünkü halinden oldukça farklı görünen Metin Hara'nın ilginç görüntüsü takipçilerini şoke etti.











