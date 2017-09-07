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Burak ile Beckham aynı projede!

Burak Özçivit ile David Beckham aynı reklam filmde oynayacak.

Magazin / 07 Eylül 2017 Perşembe 14:54
Burak ile Beckham aynı projede!

Takvim'de yer alana habere göre; Türkiye'nin yanı sıra Ortadoğu'da da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Burak Özçivit, kariyerinin en önemli anlaşmasına imza atmaya hazırlanıyor.

Haziran'da evlendiği Fahriye Evcen'le şu sıralar New York'ta olan Özçivit'in ABD'ye gidiş sebebi iddiaya göre sadece tatil değil… Dubai Emiri Şeyh El Maktum'un İstanbul'da inşa ettirdiği rezidans ve AVM'nin reklam yüzü olan yakışıklı oyuncunun, bu kez de New York merkezli projenin tanıtımlarında rol alacağı iddia edildi.

Özçivit, milyar dolarlık projenin reklam filmi için de yine konuşulanlara göre, dünyaca ünlü eski İngiliz futbolcu David Beckham ile kamera karşısına geçecek.

Özçivit, İstanbul'daki bir projenin Ortadoğu ülkelerinde de yayınlanan reklamları için 5 milyon TL'yi cebine koymuştu.

Bu rakam göz önüne alındığında ünlü oyuncunun Beckham'la oynayacağı reklam filminden de bir servet kazanacağı kuşkusuz...

Burak ÖzçivitReklam FilmiEl MaktumFahriye EvcenDavid Beckham


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