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Alişan'dan Eda Erol hakkındaki dedikodulara sert yanıt

Eda Erol'la nişanı bozan Alişan, Beyaz TV'de kendilerinden bahsedilmesi üzerine canlı yayına bağlandı.

Magazin / 07 Eylül 2017 Perşembe 11:29
Alişan'dan Eda Erol hakkındaki dedikodulara sert yanıt
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Eda Erol ile Alişan'ın evlilik hazırlıkları yaparken ayrılması farklı yorumlara neden olmuştu. İki gün sessizliğini koruyan Alişan ilk açıklamayı dün sabah Instagram hesabından yapmıştı.

ALİŞAN'IN AYRILIK DUYURUSU

Ayrılmaktan duyduğu üzüntüyü vurgulayan şarkıcı, 'Birlikteliğimizin evlilikle noktalanmasını isterdik. Maalesef olmadı. Karşılıklı ayrılık kararı alıp ailelerimize bildirdik.' dedi.

BABASI TEPKİ GÖSTERDİ, ALİŞAN TAKILARI İSTEDİ İDDİASI

Son olarak Alişan'ın babasının, ayrılık haberini müstakbel gelininin duyurmasına kızarak, “Kendini artist zannediyor galiba” diyerek tepki gösterdiği ve aileler arasında bir polemiğin fitilini ateşlediği iddia edilmişti.

Öte yandan Alişan'ın nişanda takılan takıları, yüzüğü geri istediği de iddia edilmişti.

CANLI YAYINA BAĞLANDI, ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Beyaz TV'de konunun tartışıldığı anlarda canlı yayına bağlanan Alişan, sert tepki göstererek iddiaları yalanladı.

'SİZİN KIZ KARDEŞİNİZE YAPILSA?'

Alişan 'Ben açıklama yapmışım, hala bunun arkasında ne var? Takıları geri istiyor iddiaları falan bunlar ne ayıp şeyler ya? Bu haberleri çıkaran herkese diyorum ki sizin kızkardeşiniz aynı durumda olsaydı ve onun hakkında her gün bir iddia ortaya atılsaydı siz ne düşünürdünüz ya?' dedi.

'EDA'NIN NAMUSUNA LAF EDECEK OLAN KARŞISINDA BENİ BULUR'

Alişan şöyle konuştu; 'Ben instagram'dan dün açıklama yaptım. Biz kendi aramızdaki sorunları çözemediğimiz için ayrıldık. Lütfen ailemizi üzecek haberler yapmayın dedim. Biz birlikteyken de haberler yapıldı, ipe sapa gelmez iddialar ortaya atıldı. Biz sorunları çözemedik ve ayrıldık. Daha ayrıldığımızı söylemeden bir tane deli çıktı saçma sapan iddialar ortaya attı, üzerine vazife olmayan şeyler söyledi. Bu adam haber yapıldı.

Ben Eda'dan ayrılmış da olsam Eda'nın ailesine, namusuna şerefine laf edecek olan karşısında beni bulur. Ben Eda'nın bundan önce de sonra da ne olursa olsun namusuna şerefine her zaman kefilim. Böyle haberlerin yapılması ben kime ne yaptım da acaba ben birlikteyken de haberler yapıldı, ayrıldıktan sonra da yapılıyor. Neden ya?

TAKILARI GERİ İSTİYOR İDDİLARI FALAN AYIP YA

Ben açıklama yapmışım, hala bunun arkasında ne var? Takıları geri istiyor iddiaları falan bunlar ne ayıp şeyler ya? Bu haberleri çıkaran herkese diyorum ki sizin kızkardeşiniz aynı durumda olsaydı ve onun hakkında her gün bir iddia ortaya atılsaydı siz ne düşünürdünüz ya?

Babam edayı kızı gibi görüyor. Babam artist zannediyor kendini demiş. Babamı uyardım gelip sorarlar bir şey söylerler açıklama yapma.. Eda neden böyle bir şey yaptı diye sordu gitmiş bunu 'artist dedi' diye haber yapmışlar. Lütfen artık bir şey yazmasınlar.'

InstagramAlişanMüstakbelŞarkıcıEda Erol


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