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Vatan Şaşmaz’ın yerine Yonca Evcimik getirildi

İş ve trafik kazalarına dikkati çekmek ve farkındalık yaratmak üzere sürdürülen "Kazasız Kul Olmaz" projesinin sanat danışmanlığına, geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz’ın yerine Yonca Evcimik getirildi.

Magazin / 06 Eylül 2017 Çarşamba 15:02
Vatan Şaşmaz’ın yerine Yonca Evcimik getirildi

2009 yılında iş ve trafik kazalarına dikkati çekmek ve farkındalık yaratmak üzere Zahrettin Çelik'in yazdığı ve yönettiği aynı isimli tiyatro oyunu ile yola çıkan 'Kazasız Kul Olmaz' projesinde sanat danışmanlığını Zihni Göktay ve Şevket Çoruh ile birlikte yürüten Vatan Şaşmaz'ın hayatını kaybetmesinin ardından yerine Yonca Evcimik getirildi. Evcimik, farkındalık yaratmak adına projeyi daha çok çeşitlendirmek için farklı fikirleri olduğunu ve bunları yakında hayata geçireceğini söyledi.
266 kurum ve kuruluş ile kar gütmeden yürütülen 'Kazasız Kul Olmaz' projesi kapsamında, sokakta halk röportajları, 81 ilde iş ve trafik araştırması, ünlülerle demeçler, seminerler, konferanslar, kısa film ve kamu spotları yapılıyor.

Şevket ÇoruhZihni GöktayYonca EvcimikTiyatro OyunuVatan Şaşmaz


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