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Ferhat Göçer Sağlık Bakanlığı'na danışman oldu!

Asıl mesleği doktorluk olan ancak konser yoğunluğu nedeniyle aktif cerrahlık yapmayan Ferhat Göçer, Sağlık Bakanlığı’na danışman oldu.

Magazin / 06 Eylül 2017 Çarşamba 14:02
Ferhat Göçer Sağlık Bakanlığı'na danışman oldu!

Ünlü şarkıcı, sağlık okuryazarlığını artırma projesinde görevlendirildi.

Bakanlıkta oluşturulan çalışma grubunda danışmanlık yapan Göçer'in aylık maaşının da yaklaşık 5 bin lira olduğu öğrenildi.

SEMİNERLERE KATILIYOR

Ünlü sanatçı görevi gereği toplantılara katılıp seminerler veriyor.

Tanıtım filmlerinin hazırlanmasına da katkıda bulunan Göçer, diyabetten kansere kadar yaygın sağlık konularıyla ilgili halkı bilgilendirmek için çalışıyor.

Sanatçı kimliğinin avantajlarını kullanan şarkıcı sayesinde bakanlık daha çok vatandaşa ulaşıyor. 

“BU GÖREV BİR ONUR”

Göçer, “Cerrahlık arada bir yapılacak iş değil. Şu an müziğe ağırlık verdiğim için yapamıyorum ama doktor olarak sağlık okuryazarlığı projesinde çalışmaktan onur duyuyorum” diyor.


Sağlık BakanlığıBakanlıkŞarkıcıFerhat Göçer


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