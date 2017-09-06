Alişan'dan flaş açıklama! 'Nişanı attığımız doğru'

Günlerdir ayrıldılar şeklinde konuşulan Eda Erol-Alişan çifti nişanı attıklarını açıkladılar. İşte Alişan'ın Instgram üzerinden yaptığı o açıklama:



Eda ile nişanı attığımız haberleri doğrudur.



Birlikteliğimizin evlilikle noktalanmasını isterdik. Malesef olmadı. Nişanlılık zaten birbirini tanıma sürecidir. Biz bu süreçte anlaşamayacağımızı anladık. Konuşarak karşılıklı ayrılık kararı alıp ailelerimize bildirdik. Onlar bizleri barıştırmak için gerekli çabayı sarfettiler sağolsunlar. Ama iki yetişkin olarak biz verdiğimiz karardan eminiz.Bu ayrılık kararından sonra kötü hikaye taraflar birbirine düşman, küs yada karşılıklı iddalar beklemeyin. Eda benim hayatımda hep iyi ve hanımlığı ile hatırlanacak biri ve ailesi. Tüm basın mensuplarından ricam bu süreçte ilişkimizle ilgili kuracağınız her cümle birey olan ve ayrılık kararını alan bizlerden daha çok ailelerimiz üzmektedir.Biz onları zaten üzdük.



Bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesinizi istiyorum.





