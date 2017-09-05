Demet Akalın'dan takipçisine sert yanıt!

Demet Akalın, Bodrum'daki son konseri öncesinde 'Bugün sezonu kapatıyorum' notuyla bir paylaşımda bulundu. Bir takipçisi de bu paylaşımın altına Eee gırtlağa kadar borç. Koca batık tabii. Çalış çalış' yorumunu yazdı.



Demet Akalın da bu yoruma çok sert bir şekilde cevap verdi.



'Aslında sana küfür ederdim. Zaten sen de onu bekliyorsun, farkındayım. Seyret bakalım, bizi dolandırmak isteyen kaç yıl yiyecek? Boş yere sevindin. Allah senin gibilerden korusun hepimizi ayy... Allah senin binbir belanı versin tez zamanda'









