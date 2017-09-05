Demet Akalın: Aslında sana küfür ederdim ama...

Demet Akalın, Bodrum'da vereceği son konseri Instagram sayfasında duyurup altına 'Bugün sezonu kapatıyorum' notunu düştü.



Bir takipçisi Demet Akalın'ın bu paylaşımına "Eee gırtlağa kadar borç. Koca batık tabii. Çalış çalış" sözleriyle karşılık verdi. Demet Akalın'dan ise yanıt gecikmedi: "Aslında sana küfür ederdim. Zaten sen de onu bekliyorsun, farkındayım. Seyret bakalım, bizi dolandırmak isteyen kaç yıl yiyecek? Boş yere sevindin. Allah senin gibilerden korusun hepimizi ayy... Allah senin binbir belanı versin tez zamanda"





