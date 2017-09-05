'Angelina Jolie ile Brad Pitt barıştı' iddiası

Jolie ve Pitt'in ilişkilerini düzeltmek ve tekrar beraber olabilmek için kendilerine zaman tanıdığı belirtiliyor.Jolie ve Pitt'in ilişkilerini düzeltmek ve tekrar beraber olabilmek için kendilerine zaman tanıdığı belirtiliyor.afilerini kaleme alan Ian Halperin, İngiliz Daily Mail gazetesine verdiği röportajda boşanma aşamasında olan çiftin arkadaşlarının evinde bir buluşma gerçekleştirdiğini öne sürdü.



Pitt'in Jolie'ye ilk adımı attığını söyleyen Halperin, çiftin gözyaşları içinde kucaklaştığını söyledi.



Halperin bu buluşma sayesinde çiftin birbirlerini ne kadar çok sevdiğini bir kez daha anladığını söylüyor.







Halperin, şimdi daha mutlu olan çiftin birbiri olmadan yoluna devam edemeyeceğini anlasa da bunun boşanmaktan vazgeçecekleri anlamına gelmediğini söyledi.



Yazar, dava sonuçlanınca Jolie ve Pitt'in ilişkilerini geliştirmek için yeni bir sayfa açacağını iddia ediyor.







Yahoo News'te yayımlanan bir habere göre ise çift, ilişkilerine ikinci bir şans vermek için yoğun bir evlilik terapisine başladı.



Öte yandan Angelina Jolie, İngiliz Sunday Telegraph gazetesine verdiği samimi röportajda tek başına yaşamaktan mutlu olmadığını söyledi.





