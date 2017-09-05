Aleyna isyan etti: Birine hırsız demek ne kolay

Şarkıcı, Instagram’da başkalarının fotoğrafını kendisininmiş gibi paylaştığı iddiasıyla ilgili şunları söyledi:



Birine hırsız demek ne kolay



“Ben beğendiğim insanların fotoğraflarını kullanıyorum. Birine hırsız demek ne kolay. Asıl hırsız, bana hırsız diyenler. Çünkü bu dünyadan sevgi, saygı ve merhameti çalıyorlar.”



MONTA DİKKAT



Aleyna Tilki’nin giydiği mont dikkat çekti. Forte Couture marka mont, Beymen mağazalarında 2500 liraya satılıyor.