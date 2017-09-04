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Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu'nun köyünde

Sinem Kobal, bayramı Kenan İmirzalıoğlu'nun köyünde geçirdi. Ankara Üçem Köyü’ne giden Kobal’a eşinin akrabaları elleriyle yemekler yaptı. Hanımağa gibi karşılanan ünlü oyuncu, köy hayatına da uyup tarladan kabak topladı.

Magazin / 04 Eylül 2017 Pazartesi 00:21
Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu'nun köyünde

Birçok ünlü isim Kurban Bayramı tatili için rotasını yurt dışına çevirirken Sinem Kobal'la eşi Kenan İmirzalıoğlu, "Önce ailemiz" dedi. Her bayram Ankara'nın Bala ilçesinin Üçem Köyü'nde yaşayan annesi Yıldız İmirzalıoğlu ile babası Mustafa İmirzalıoğlu'nu ziyaret eden yakışıklı oyuncuya bu yıl eşi de eşlik etti. Köyünde kurban kestiren Kenan İmirzalıoğlu, hem akrabalarını hem de yardıma muhtaç hemşehrilerini sevindirdi.

KURBAN KESTİLER

Ailesine düşkünlüğüyle bilinen ve her zaman hayırlı bir evlat olduğunu gözler önüne seren yakışıklı oyuncu, eşine doğup büyüdüğü yerleri gezdirdi. Kenan İmirzalıoğlu, bir süre de eşiyle çiftçi olan babasının kabak tarlasında vakit geçirdi. Karınları acıkan ikili, soluğu akrabalarının yanında aldı. İmirzalıoğlu'nun akrabaları ikiliye yöresel lezzetlerden ikram etti. Yakışıklı oyuncunun ailesi, güzel gelinlerine el yapımı yufka ekmeği pişirirken Kobal'ın gördüğü ilgi "Hanımağa Sinem" dedirtti.



​MİAMİ'DEN ANKARA'NIN BAĞLARINA

Yaz başında Miami'de uzun bir tatile çıkan Sinem Kobal'la Kenan İmirzalıoğlu, bayramda yurt dışına uçmak yerine Ankara'ya gitti.

İmirzalıoğlu Ailesi'ni ziyaret eden ikilin bu tatili Kobal'ın sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıktı. Bunu gören takipçileri de "Miami'den Ankara'nın bağlarına" şeklinde espriler yaptı.

Sosyal MedyaMiamiKurban BayramıKenan İmirzalıoğluSinem Kobal


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