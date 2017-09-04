Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu'nun köyünde

Birçok ünlü isim Kurban Bayramı tatili için rotasını yurt dışına çevirirken Sinem Kobal'la eşi Kenan İmirzalıoğlu, "Önce ailemiz" dedi. Her bayram Ankara'nın Bala ilçesinin Üçem Köyü'nde yaşayan annesi Yıldız İmirzalıoğlu ile babası Mustafa İmirzalıoğlu'nu ziyaret eden yakışıklı oyuncuya bu yıl eşi de eşlik etti. Köyünde kurban kestiren Kenan İmirzalıoğlu, hem akrabalarını hem de yardıma muhtaç hemşehrilerini sevindirdi.



KURBAN KESTİLER



Ailesine düşkünlüğüyle bilinen ve her zaman hayırlı bir evlat olduğunu gözler önüne seren yakışıklı oyuncu, eşine doğup büyüdüğü yerleri gezdirdi. Kenan İmirzalıoğlu, bir süre de eşiyle çiftçi olan babasının kabak tarlasında vakit geçirdi. Karınları acıkan ikili, soluğu akrabalarının yanında aldı. İmirzalıoğlu'nun akrabaları ikiliye yöresel lezzetlerden ikram etti. Yakışıklı oyuncunun ailesi, güzel gelinlerine el yapımı yufka ekmeği pişirirken Kobal'ın gördüğü ilgi "Hanımağa Sinem" dedirtti.







​MİAMİ'DEN ANKARA'NIN BAĞLARINA



Yaz başında Miami'de uzun bir tatile çıkan Sinem Kobal'la Kenan İmirzalıoğlu, bayramda yurt dışına uçmak yerine Ankara'ya gitti.



İmirzalıoğlu Ailesi'ni ziyaret eden ikilin bu tatili Kobal'ın sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıktı. Bunu gören takipçileri de "Miami'den Ankara'nın bağlarına" şeklinde espriler yaptı.