Ayşen Gruda eski kocasını utandırdı

“Sanatçı muhalif olmalıdır” dediniz...



- Öyle düşünüyorum.



* Etliye sütlüye dokunmayanlar, kendilerini düşünüyorlar daha çok değil mi?



- O dokunmayanlar etle sütün arasında tost mu olur artık bilemiyorum. Tavada mı kızartırlar onları, ayran mı yaparlar... Ama görmeden yaşamak ot gibi bir şey.







BUGÜN SAHNEYE ÇIKIYORSAM ATATÜRK SAYESİNDE



* Atatürk sevginizi biliyorum. Geçen hafta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladık. Bir şeyler söylemek ister misiniz?



- 30 Ağustos'ların kıymetini bilelim. Dün bir makale okudum; “Siz denize girerken onlar ateşin altındaydı” diye. Büyük bir savaş ve büyük bir stratejiyle bu ülke kuruldu. Çok kan döküldü. Biz burada seninle röportaj yapıyorsak, Atatürk'ün sayesinde. Ben sahneye çıkıyorsam, Atatürk'ün sayesinde. Amerika'dan bir arkadaşım gelmişti. “Ya bir şey soracağım, komşuların var mı?” dedim. “Olmaz mı bir sürü, her hafta sonu toplanıp sohbet ederiz, barbekü yaparız” dedi. “Peki Abraham Lincoln'ü eleştiriyor musunuz?” dedim. “Yok, aklımıza bile gelmiyor” dedi. “Biz dört kişi bir araya geldiğimizde Atatürk'ü eleştiriyoruz da onun için sordum” dedim. Niye? Artık bir şeyleri bilme zamanı. 21'inci yüzyıldayız. İnsanlar Mars'tan arsa bakıyor kendine



CHP'NİN KURULTAYINA GETİRMEK İSTEDİM



* Şöhret ve para getirisi arasındaki bağlantı nasıl ülkemizde?



- Ben telif haklarımı CHP'nin kurultayına getirmeyi çok istedim. O da edinilmiş bir haktı. Hak, hukuk, adaletse gidip telif haklarımı istiyorum, ne yapın edin verin. Sadece kendim için değil, benden sonra gelecek arkadaşlarım için de.



* Şu an hâlâ çözülemedi değil mi bu sorun?



- Hayır.



* Hâlâ televizyonlar sizin üzerinizden ciddi paralar kazanıyor...



- Çok ayıp ediyorlar. İnsan bir tane gül gönderir. Her gün kaç tane filmimiz yayınlanıyor. Birkaç gül gelmesi lazım eve en azından!







ESKİ KOCAYA GÖNDERME



* Boşandıktan sonra soyadınızı değiştirmediniz. Neden?



- Adamın hiçbir şeyini kullanmadım, bari soyadını kullanayım dedim.



POPOLARINA BAKIYORUZ



* Hatta şöyle diyorsunuz; “Sadece erkekler bakar sanıyorsunuz, biz de bakıyoruz.”



- Popolarına bakıyoruz erkeklerin. Popo yarışması yaptırmıştık. İlyas kazandı.