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MFÖ'den tatilcilere müzik ziyafeti

Türk pop ve rock müziğinin efsane grubu MFÖ, bayramın 2’inci günü Bodrum Antik Tiyatro’da sahne aldı.

Magazin / 03 Eylül 2017 Pazar 08:52
MFÖ'den tatilcilere müzik ziyafeti

Çıkardıkları yeni albümleriyle büyük beğeni toplayan efsane grup MFÖ tatilcilere unutulmaz anlar yaşattı. Yeni albümlerinin yanı sıra, geçmişten bugüne sevilen şarkılarını da seslendiren gruba Bodrum Antik Tiyatroyu dolduran seyirciler de eşlik etti. Yaklaşık 3 bin kişinin izlediği konserde ünlü sanatçı Yeşim Salkım ve oyuncu Sermiyan Midyat gibi isimlerde yer aldı.

MFÖ grubunun solisti Mazhar Alanson Bodrum konserlerinde çok heyecanlandığını dile getirerek hayranlarının bayramını kutladı.

Yeşim SalkımSermiyan MidyatMazhar Alanson


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