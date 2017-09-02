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Sıla gözlerini Ahmet Kural'dan ayıramadı

Ünlü sanatçı Sıla, Kurban bayramının ilk günü Muğla’nın Bodrum İlçesi’nde sahne aldı. Film çekimlerini tamamlayıp konsere gelen Ahmet Kural, sevgilisi Sıla’yı sahnede ön sıralardan izledi.

Magazin / 02 Eylül 2017 Cumartesi 01:04
Sıla gözlerini Ahmet Kural'dan ayıramadı
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Ege Turnesi kapsamında Bodrum'da ikinci kez sahne alan Sıla tatilcilere unutulmaz bir gece yaşattı. Bodrum Antik Tiyatro'da düzenlenen konseri yaklaşık 3 bin kişi izledi. Konserine Efe Bahadır ile birlikte başlayan Sıla, 'Dön Demeyi Unuttum' isimli şarkısı ile sahneye çıktı. Ünlü sanatçı daha sonra 'Dağınık Yatak' ve 'Sevişmeden Uyumayalım' gibi sevilen parçalarını seslendirdi. Tarihi antik tiyatroyu hınca hınç dolduran İzleyiciler de, bulundukları yerden şarkılara eşlik etti.

Ahmet Kural' yeni imajı şaşırttı

Ünlü oyuncu Ahmet Kural yeni filmi “Ailecek Şaşkınız'ın” çekimleri tamamlanır tamamlanmaz soluğu sevgilisi Sıla'nın yanında aldı. Yeni imajıyla dikkatleri üzerine çeken Kural hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kural'ın hayranları ünlü oyuncuyla fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı. Film çekimlerini bitirdiklerini ifade eden Kural, sakalsız yeni imajını Sıla'nın çok beğendiğini ifade etti.

Oldukça keyifli olduğu gözlenen çiçeği burnunda çift konser boyunca birbirinden gözlerini ayıramadı.

Öte yandan Sıla'nın yeni imajı da hayranlarından tam not aldı.








Sıla GençoğluAhmet Kural


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