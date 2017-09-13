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Irma Kasırgası Tolgahan Sayışman'ı da vurdu

Bir hafta önce Miami’den iki ev satın alan Tolgahan Sayışman, Irma Kasırgası yüzünden maddi zarara uğradı. Ünlü oyuncu, “Felaketi öngörseydim bu yatırım için acele etmezdim” dedi.

Magazin / 13 Eylül 2017 Çarşamba 02:32
Irma Kasırgası Tolgahan Sayışman'ı da vurdu

Geçen yıl Miami ve Los Angeles’ta birer daire satın alan Tolgahan Sayışman, geçen hafta yatırım amacıyla Miami’de iki konut daha edindi. İlki için 385 bin, ikincisi için 210 bin dolar ödeyen oyuncu, 385 bine aldığı gayrimenkulü bir dil okuluna, aylık 3500 dolara kiraya verdi. Ancak Amerika’nın Florida eyaletini vuran Irma Kasırgası, onu da etkiledi.

Kasırga nedeniyle maddi zarara uğrayan Tolgahan Sayışman, şunları söyledi: “Felaketi öngörseydim bu yatırım için acele etmezdim, geçmesini beklerdim. Ama böyle bir afeti tahmin etmek mümkün değil tabii. Yine de her işte bir hayır vardır diyorum. Can kaybı olmasın, hiçbir canlıya zarar gelmesin yeter, gerisi çözülür.”

MiamiDolarFloridaTolgahan Sayışman


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