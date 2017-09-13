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Eda Taşpınar yine rezil oldu

Eda Taşpınar, sosyal medya hırsızlığını sevdi! Geçtiğimiz gün Dakote Rae isimli bir kişinin fotoğrafını kendininmiş gibi paylaşan ikoncanın kurnazlığı bununla sınırlı kalmadı.

Magazin / 13 Eylül 2017 Çarşamba 03:33
Eda Taşpınar yine rezil oldu

Taşpınar'ın fotoğraflarını inceleyen takipçileri, ikoncanın geçtiğimiz ay Mikonos'ta denizde verdiği pozun da çalıntı olduğunu fark etti..

Hawaii'de yaşayan Tahitili bir kadının Nisan'da yayınladığı fotoğrafı paylaşan uyanık ikoncan, yayınladığı karede Photoshop yapıp kadının göğüslerini ve kalçasını büyüttü. Yakayı ele vermekten kurtulamayan Eda Taşpınar'a takipçileri Aleyna Tilki'nin şarkısıyla seslendi....


PhotoshopİkoncanEda TaşpınarAleyna TilkiTaşpınar


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