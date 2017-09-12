Vatan Şaşmaz cinayetinde eldivenin sırrı

Sunucu Vatan Şaşmaz’ın ölümüyle ilgini soru işaretlerine uzmanlar açıklık getirdi.



Polis raporunda, tabancayla Şaşmaz’a dört el atış ettikten sonra intihar eden Filiz Aker’in sağ elinde eldiven vardı. Bu eldiven, Aker’in Şaşmaz’ı vurduktan sonra kaçmayı düşündüğünü, bu yüzden de parmak izi bırakmak istemediği şeklinde bir izlenime neden oldu. Ancak uzmanlara göre gerçek öyle değil.



Gazete Vatan'ın haberine göre, Aker’in terleme hastalığı olarak bilinen hiperhidroz hastalığı var. Uzun süreli ilaç kullanımıyla ortaya çıkan bu hastalık nedeniyle eli aşırı terleyen Filiz Aker, silah hakimiyetini kaybetmemek için eline eldiven takarak cinayeti işledi.