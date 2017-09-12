Sanal alemde kapıştılar

Şeyma Subaşı ile Aslışah Alkoçlar arasındaki ipler tamamen koptu.



Daha önce Çeşme'de kavga eden ikili bu kez de Instagram'da birbirine girdi. Şeyma Subaşı Instory'de fotoğrafını 'İstanbul'daki işlerimi halledip St. Tropez'de bir evlenip devem edeceğim gezmelerime' notuyla paylaştı.



Aslışah Alkoçlar ise çektiği kareyi 'Pişt stalker acaba şu an Instagramımda yaşayıp, uğraşmaya çalışmak yerine başka şeylere yoğun olman gerekmiyor mu? Ne yaparsan yap ben olamayacağını anlayamadın mı? Sevgiler...' mesajıyla yayımladı.







