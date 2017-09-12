Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur'a hakimden azar!

Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur'un iki yıllık evliliği dün resmen bitti. Anlaşmalı boşanan ikili, birbirinden herhangi bir talepte bulunmadı.



Beykoz Adliyesi'nde görülen davada Merve Boluğur'a oyuncu arkadaşı Yağmur Tanrısevsin de eşlik etti.



Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur'un güneş gözlüğü ile duruşma salonuna girdiği ve bunu fark eden hakimin güneş gözlüklerini çıkarmaları konusunda tarafları uyardığı öğrenildi.









