Beyaz Gazete Ana Sayfa

Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur'a hakimden azar!

Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur'a hakimden azar! Duruşma salonuna gözlükle gelince hakimi kızdırmışlar: "Gözlüklerinizi çıkarın!"

Magazin / 12 Eylül 2017 Salı 14:34
Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur'a hakimden azar!

Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur'un iki yıllık evliliği dün resmen bitti. Anlaşmalı boşanan ikili, birbirinden herhangi bir talepte bulunmadı.

Beykoz Adliyesi'nde görülen davada Merve Boluğur'a oyuncu arkadaşı Yağmur Tanrısevsin de eşlik etti.

Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur'un güneş gözlüğü ile duruşma salonuna girdiği ve bunu fark eden hakimin güneş gözlüklerini çıkarmaları konusunda tarafları uyardığı öğrenildi.




Murat DalkılıçMerve BoluğurGüneş Gözlüğü


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ISIRACAK KÖPEK DİŞİNİ GÖSTERMEZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

VAY UYANIK GAZETECİ VAY!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar