Murat Başoğlu'ndan boşanan Hande Bermek'ten ilk açıklama

Avukatı aracılığıyla bir açıklama yapan Hande Bermek, 'yapılan 'asılsın' haberlere dava açacağız' dedi.



İŞTE O AÇIKLAMA:



Müvekkilim Hande Bermek ve Murat Başoğlu gördükleri lüzum üzerine ortaklaşa bir kararla evliliklerini sonlandırma kararı almış ve 11.09.2017 tarihinde anlaşmalı olarak boşanmışlardır.



Tüm kamuoyunun gözleri önünde yaşanan bu çok zorlu süreçte müvekkilim ve ailesi hakkında birçok asılsız, hiçbir hukuki mesnete dayanmayan, hakaret ve tehdit boyutuna varan çeşitli haberler ve yayınlar yapılmıştır. Müvekkilim Hande Bermek bütün yapılmış ve yapılacak haberler ve yayınlar için hukuki ve cezai haklarını sonuna kadar kullanarak sorumlular hakkında gereken tüm başvuları yapacağını üzülerek bildirmektedir. Bundan sonraki sürece saygı gösteren herkese teşekkür ederiz.



Saygılarımızla



