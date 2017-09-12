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Halil Sezai babasını uğurladı

Şarkıcı ve sinema oyuncusu Halil Sezai Paracıkoğlu’nun babası Kemal Yavuz Paracıkoğlu, memleketi Eskişehir’de son yolculuğuna uğurlandı.

Magazin / 12 Eylül 2017 Salı 14:04
Halil Sezai babasını uğurladı

Çanakkale'de konsere çıkacağı esnada KOAH hastası olan babasının ölüm haberini alan Halil Sezai Paracıkoğlu, bugün cenaze törenine katılmak üzere Eskişehir'e geldi. Güçlükle ayakta duran sanatçı, babasını son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurladı.



Eskişehir Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Halil Sezai'nin ağabeyi Cenk Paracıkoğlu, kız kardeşi Duygu Paracıkoğlu ve anne Nurten Paracıkoğlu'nun yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Kemal Yavuz Paracıkoğlu'nun naaşı Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.



Halil SezaiCenaze


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