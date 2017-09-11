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Bülent Ersoy'un servet değerindeki yüzüğü dikkatlerden kaçmadı

Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülenen Bülent Ersoy, yüzüğünü gören magazin muhabirlerinin "Size hiç pırlanta alındı mı?" sorusuna "Beni hep açlar buluyor" yanıtını verdi.

Magazin / 11 Eylül 2017 Pazartesi 10:34
Bülent Ersoy'un servet değerindeki yüzüğü dikkatlerden kaçmadı

Şimdilerde Dünya Güzellerim adlı programla adından söz ettiren Diva Bülent Ersoy mekan çıkışı soruları yanıtladı. Nişantaşı'nda bulunan Develi Restaron'da yemek yiyen Ersoy, karnını doyurduktan sonra bir mağazaya girerek burada uzunca bir süre alışveriş yaptı.

PARMAĞINDAKİ PIRLANTA DİKKAT ÇEKTİ

Görüntü almak için bekleyen muhabirlerle ayak üstü sohbet eden Diva'nın parmağındaki pırlanta yüzük dikkat çekti.

'BENİ HEP AÇLAR BULUYOR'

Pahalı takılarıyla ünlenen Bülent Ersoy, 'Size hiç pırlanta alındı mı?' sorusuna kahkaha atarak şu yanıtı verdi: 'Bana pırlanta alacak adam daha bana denk gelmedi. Beni hep açlar buluyor!'

Bülent Ersoy böyle görüntülendi;







KahkahaAlışverişPırlantaBülent Ersoy


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