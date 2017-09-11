Alişan ile Eda Erol ayrılığının nedeni ortaya çıktı

Alişan ile Eda Erol, 29 Haziran'da nişanlanmış, evlenmeye 1.5 ay kala ayrılmıştı. Ayrılıkla ilgili yeni bir iddia daha ortaya atıldı.



Eda Erol, nişandan önce dizilerde rol alıyordu. Alişan nikahtan sonra Eda Erol'un çalışmasını istemiyordu.



Eda Erol, nişanlısından habersiz bir diziye “Evet” dedi.



Bunu duyan Alişan çıldırdı ve nişanı attı.



Alişan verdiği röportajda, 'Eda önceden oyunculuk yapmış; ama artık yapmayacak. Çünkü evleneceğiz. Oyunculukta çalışma koşulları çok zor' ifadelerini kullanmıştı.