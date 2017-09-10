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Tolga Çevik'ten eşine duygusal mesaj

Tolga Çevik, evliliklerinin 13. yılında eşi Özge Çevik'e aşkını şu sözlerle dile getirdi:

Magazin / 10 Eylül 2017 Pazar 16:14
Tolga Çevik'ten eşine duygusal mesaj

'Öncelikle beni; 97 model arabam 68 bin km'deyken ve evimiz kirayken seçtiğin, bana tahammül ettiğin, bana güzel bir hayat ve huzur, yetmezmiş gibi iki de hayırlı evlat verdiğin, ikisini de 'Ay hayatım bakıcı şart' demeden, arkadaşların gezerken, sen evinde, kucağında, salladığın, doğururken 'Allah aşkına şu kadrajcı fotomuzu çeksin' diye moda deliliği yapmadığın, mutlaka her hafta orada burada gözükmemiz gerekir 'evde bakıcı olmalıdır' demediğin ve ne olursam olayım beni ve evlatlarımızı sevdiğin için sana ayrı aşığım. Senin kıymetini bilmek bile insana haz veriyor. Birlikte nice 13 yıllara Özgiş hanım .Sene-i devriye'miz yuvamıza hayırlı olsun...'








TahammülTolga Çevik


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