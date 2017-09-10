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İşte 60 yaşındaki Mali'nin 22'lik sevgilisi

Genç sevgilileri ile sık sık magazin basınına malzeme olan Mehmet Ali Erbil, şimdi de 22 yaşındaki konservatuvar öğrencisi Esra Erdoğan ile aşk yaşıyor.

Magazin / 10 Eylül 2017 Pazar 11:01
İşte 60 yaşındaki Mali'nin 22'lik sevgilisi

Çapkınlıklarıyla ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in yeni sevgilisi, 22 yaşındaki konservatuvar öğrencisi Esra Erdoğan.

KONSERVATUVAR ÖĞRENCİSİ

Mehmet Ali Erbil'in bir süredir İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda okuyan Esra Erdoğan'la ilişki yaşadığı konuşuluyor.

GÖZLERDEN UZAK YERLERDE BULUŞUYORLAR

Birbirlerini sosyal medyada da takip eden ikili, objektiflere yakalanmamak için genellikle gözlerden uzak yerlerde buluşuyor.



İŞ KONUSUNDA DA YARDIMCI OLDU

Ünlü şovmenin genç sevgilisine iş konusunda da yardımcı olduğu, 22 yaşındaki güzelin bir dizi projesinde yer almasını sağladığı söyleniyor.


Mehmet Ali ErbilTürk Musikisi


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