Aleyna Tilki'nin yayınladığı fotoğraf başkasına ait çıktı

Aleyna Tilki'nin 2016 yılında Instagram hesabından kendi fotoğrafıymışcasına paylaştığı bir fotoğrafın Alman fotoğrafçı Frauke Hagen'in tepkisine neden oldu. Çünkü fotoğraf Hagen'e aitti ve 2 yıl önce Kanada'da çekilmişti.



FOTOĞRAFIN SAHİBİNDEN TEPKİ



Fotoğrafın asıl sahibi Frauke Hagen, 'Belli ki bir Türk popstar benim iki yıl önce Kanada'da çektirdiğim fotoğrafı çalmış' açıklamasını yaptı.



'ÇALDIĞIN O FOTOĞRAFI YERİNE KOY'



Bu durumu ortaya çıkmasının ardından Tilki; sosyal medya kullanıcılıarı tarafından kendi şarkısıyla ti'ye alınarak 'Çaldığın o fotoğrafı yerine koy lütfen' diyen paylaşımlar yapıldı.







