Aleyna Tilki'nin yayınladığı fotoğraf başkasına ait çıktı

17 yaşındaki pop yıldızı Aleyna Tilki Instagram hesabından kendisine ait olmayan bir fotoğrafı kendisiymişcesine yayınlaması dikkat çekti.
Aleyna Tilki'nin 2016 yılında Instagram hesabından kendi fotoğrafıymışcasına paylaştığı bir fotoğrafın Alman fotoğrafçı Frauke Hagen'in tepkisine neden oldu. Çünkü fotoğraf Hagen'e aitti ve 2 yıl önce Kanada'da çekilmişti.
FOTOĞRAFIN SAHİBİNDEN TEPKİ
Fotoğrafın asıl sahibi Frauke Hagen, 'Belli ki bir Türk popstar benim iki yıl önce Kanada'da çektirdiğim fotoğrafı çalmış' açıklamasını yaptı.
'ÇALDIĞIN O FOTOĞRAFI YERİNE KOY'
Bu durumu ortaya çıkmasının ardından Tilki; sosyal medya kullanıcılıarı tarafından kendi şarkısıyla ti'ye alınarak 'Çaldığın o fotoğrafı yerine koy lütfen' diyen paylaşımlar yapıldı.