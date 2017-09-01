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Aleyna Tilki'nin yayınladığı fotoğraf başkasına ait çıktı

17 yaşındaki pop yıldızı Aleyna Tilki Instagram hesabından kendisine ait olmayan bir fotoğrafı kendisiymişcesine yayınlaması dikkat çekti.

Magazin / 01 Eylül 2017 Cuma 19:15
Aleyna Tilki'nin yayınladığı fotoğraf başkasına ait çıktı

Aleyna Tilki'nin 2016 yılında Instagram hesabından kendi fotoğrafıymışcasına paylaştığı bir fotoğrafın Alman fotoğrafçı Frauke Hagen'in tepkisine neden oldu. Çünkü fotoğraf Hagen'e aitti ve 2 yıl önce Kanada'da çekilmişti.

FOTOĞRAFIN SAHİBİNDEN TEPKİ

Fotoğrafın asıl sahibi Frauke Hagen, 'Belli ki bir Türk popstar benim iki yıl önce Kanada'da çektirdiğim fotoğrafı çalmış' açıklamasını yaptı.

'ÇALDIĞIN O FOTOĞRAFI YERİNE KOY'

Bu durumu ortaya çıkmasının ardından Tilki; sosyal medya kullanıcılıarı tarafından kendi şarkısıyla ti'ye alınarak 'Çaldığın o fotoğrafı yerine koy lütfen' diyen paylaşımlar yapıldı.



Sosyal MedyaInstagramAleyna TilkiKanada


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