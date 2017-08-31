O başkan konuştu

Cem Kara, 18. Çatalca Erguvan Festivali'nde Sertab Erener'in güvenlik sebebiyle alınan önlemleri sabote ettiğini, yaşlılar ve görevliler için ayrılan bölüme müdahale ederek kriz çıkardığını bunu kendisi için PR malzemesi yaptığını söyledi.









'SERTAP HANIM, ENGELLİ VE YAŞLILARI PROTOKOL YAPTI'



Cem Kara, güvenlik sebebiyle alınan önlemleri yanlış aksettirdiğini ifade etti.Kara sözlerine şöyle devam etti:



'Çatalca'da 50 kadar sanatçı konser verdi, kimse ilçemizden memnuniyetsiz ayrılmadı. Her zaman titiz planlama ve sanatçı ve halk memnuniyeti, güvenliği esas tutuldu. İlk akşam Yalın'la başladık 2. akşam Sertab Hanım geldi. Biz protokol meraklısı insanlar değiliz. Oraya gelen herkes bizim misafirimizdir. Ancak biz güvenliği sağlamakla mükellefiz. Hasta, yaşlı engellilere önde yer ayırmak zorundayım. Sertab hanım bu insanları protokol diye adlandırdı.



