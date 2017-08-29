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Vatan Şaşmaz son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz, İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı.

Magazin / 29 Ağustos 2017 Salı 14:13
Vatan Şaşmaz son yolculuğuna uğurlandı
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Beşiktaş'ta 5 yıldızlı bir otelde vurularak öldürülen ünlü sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz'ın cenazesi, cenaze namazının kılınacağı Güzeltepe Birlik Camii'ne getirildi.

Camiye çok sayıda ünlü isim akın etti. Caminin avlusu Şaşmaz'ın sevenleriyle dolup taşarken, Vatan Şaşmaz'ın annesi Safiye Şaşmaz ve eşi Yasemin Adalı'nın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Anne Şaşmaz ile Adalı burada bir sandalyede otururken gözyaşlarını tutamadı.

Anne Şaşmaz ve Yasemin Adalı taziyeleri kabul ederken ünlü sunucunun sevenleri de tabutu başında dualar ederek gözyaşı döktü. Cenaze namazı için Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ, Ferdi Akarnur, Yusuf Adalı, Metin Uca, Melike Öcalan ve Yaşar Alptekin, İzzet Yıldızhan, Saruhan Ünel ve Tuğba Özay başta olmak üzere çok sayıda ünlü isim ve sevenleri camiye akın etti.




“DENİLECEK BİR ŞEY YOK SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ”

Vatan Şaşmaz'ın cenaze törenine katılan set arkadaşı Pınar Altuğ, “Söyleyecek bir şey kalmadı maalesef. En son sette beraberdik. Vatan benim çok eski arkadaşım. Çocuklar Duymasın'dan önce mankenlik zamanlarından. Denilecek bir şey yok sözün bittiği yerdeyiz” diye konuştu.

“ÇOK ÜZGÜNÜZ HEPİMİZ ŞOK OLDUK”

Tamer Karadağlı ise “Çok üzgünüz hepimiz şok olduk. Büyük bir kayıp çok sevdiğimiz bir kardeşimiz arkadaşımızdı. Ailesine yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” şeklinde konuştu.

Kimsenin kimseyi öldürme hakkı olmadığını söyleyen Bora Öztoprak ise şunları söyledi:

“Allah'a inanan zaten onun adaletine inanıyordur. Onun adaleti de insanlar eliyle olmaz, çok yazık. Planlanmış olsa da olmasa da detaylarını bilmiyoruz. İşin içinde bir sürü şeyler dolaşıyor ama Vatan'ı çok seviyorum. Çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Çok üzüldüm.'

İzzet Yıldızhan, “Gerçekten çok üzücü bir olay. İkisi de insan, keşke olmasaydı. Ne yaşadıklarını bilmiyoruz tabi, geçmişle ilgili aralarında bir ilişki olduğu. O gün odaya ne için gittiği. Cinsi bir münasebet olmadığı kesinlikle açık zaten sadece bir görüşmeye gidilmiş. Herhalde bu bir nezaket görüşmesiydi. Ben baktım, hanımefendi beşinci ayda kendi sitesinde bir yazı yazmış. Yani 27 Ağustosta birlikte öleceklerini yazmış. Benim çok samimi arkadaşımdı ne diyeceğimi bilemiyorum” dedi.

'SETTE SON BİR YEMEK YENDİ, VEDA YEMEĞİYMİŞ'

'Kardeş gibiydi' diyen Mehmet Auf ise daha bir gün önce konuştuklarını söyleyerek, “Allah rahmet eylesin diyorum çok üzgünüz. Valla çok acı bir tesadüf çünkü sette son bir yemek yendi yani öyle bir sahne vardı. Veda yemeğiymiş, bir gün önce de konuştuk. Kapanışmış o konuşma o yüzden hala titriyorum bu konuda. Haberi internet üzerinden aldım. İnanmadım. Başta bir inkar süreci oluyor keşke tersi olsa diye ama gerçek söylenecek bir şey yok. Tüm ailesine sabır diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ünlü sunucu Şaşmaz, kılınan cenaze namazı ve alınan helalliğin ardından defnedilmek üzere Çengelköy Mezarlığı'na götürüldü.
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