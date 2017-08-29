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'Murat Başoğlu, Yunanistan'a gitti' iddiası!

Bodrum açıklarında sürat teknesine bir kadınla öpüşürken görüntülendikten sonra öz yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı ile ilişki yaşadığı iddia edilen sunucu Murat Başoğlu'nun, çareyi yurt dışına gitmekte bulduğu belirtildi.

Magazin / 29 Ağustos 2017 Salı 11:59
'Murat Başoğlu, Yunanistan'a gitti' iddiası!

Yasak aşk skandalının gündeme geldiği ilk günden beri Bodrum'daki evinden ayrılmayan Murat Başoğlu, eşi Hande Bermek ve çocuğuyla birlikte yaşamaya devam ediyordu. Ancak her gün yeni bir haberle manşetlerde yer almasının ardından büyük baskı altına girdi.

Son olarak Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, 49 yaşındaki sunucu hakkında soruşturma başlatmıştı. Başsavcılık, 'Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da bir teknede görüntülenen ve toplumsal değer yargılarına aykırı olan olaya ilişkin olarak; yazılı ve görsel basında yer bulan haber içerikleri ihbar kabul edilerek, habere konu kişiler hakkında hayâsızca hareketler suçu bakımından inceleme yapılmak üzere Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır' açıklamasını yapmıştı.

'GEREKEN AÇIKLAMAYI AVUKATIM YAPACAK'

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre; bu gelişmenin ardından Murat Başoğlu, Türkiye'yi terk etti. Yunanistan'a giden Başoğlu, konuya yönelik sorularını yanıtsız bıraktı. Ünlü sunucu, “Kaçtığınız doğru mu? Yunanistan'da bulunduğunuz bilgisine ulaştık” diyen muhabire, 'Gereken açıklamayı avukatım yapacak' demekle yetindi.


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