İşte Vatan Şaşmaz cinayetinin karanlık kalan noktaları

Vatan Şaşmaz'ın ölümü hepimizi sarsarken pek çok soru hâlâ yanıt bekliyor. Planlı olduğu aşikâr bu cinayetteki ihmaller zinciri insanı daha da çok kahrediyor. Şaşmaz kendisine takıntısı olduğu iddia edilen Filiz Aker'i iyi tanıyor. Neden otel odası davetini kabul etti, neden Aker'in otel odasının anahtarı Şaşmaz'da da var, işte bu en büyük muamma...



Ne dedi de Şaşmaz'ı odada buluşmaya ikna etti Aker? Daha önce iki kez denediği gibi yine kendini öldürmekten mi bahsetti? Bunu mu engellemek istedi Şaşmaz? Eğer öyleyse neden daha iki gece önce vur patlasın çal oynasın eğlendiği Dora'yı, yani Aker'in ‘en yakını' olan yeğenini uyarmadı?









BİRBİRLERİNDEN HABERSİZLER Mİ?



Dora, Vatan Şaşmaz için “Yakın arkadaşım” diyor. O halde kendisi otelin lobisinde otururken, Şaşmaz'ın aynı otelde olduğundan ve ‘takıntılı' teyzesi ile odasında buluştuğundan nasıl haberdar değil? Bulundurma ruhsatlı yani sadece kişiye ait tek bir adreste olması zorunlu tabanca nasıl bu otele getirildi? Otele ve odaya tabancayla girilmesine neden izin verildi?





Bulundurma ruhsatlı tabancayı tamire götürebilmek için bile özel izin gerekirken, üstelik bu otelde her daim, can güvenliğinin en üst düzeyde olması gereken yerli yabancı siyasiler vs. kalırken bu güvenlik ihmalinden kim sorumlu? Silah ruhsatı alabilmek için can ve mal güvenliğinin tehlikede olması lazım. Filiz Aker nasıl bir tehlike altındaydı ki ona silah bulundurma ruhsatı verildi? Ve kritik bir başka soru: Beş el ateş ediliyor ve hiç kimse hiçbir şey duymuyor! Eğer susturucu yoksa, bu mümkün mü?









GÖRMEZDEN GELİNMİŞ



Filiz Aker'in sosyal medya hesapları ruh hali hakkında önemli ipuçları veriyor. Kendi adına aynı mecrada birden fazla sosyal medya hesabı açmış Aker. Her birinde aşağı yukarı aynı açıdan çekilmiş ‘mutlu', ‘gösterişli' ve Photoshop'lu fotoğrafları mevcut. Uzmanlar bunu ‘narsist ve psikopat kişilik' olarak tanımlıyor. Aralarda, ölümle ilgili ya özlü sözler ya da melek fotoğrafları paylaşmış. Buralardan da anlıyoruz ki, kendisini ‘kurban' olarak görüyor ve aslında ölüm hep aklında.







SİNYALLERİNİ VERMİŞ



Daha önce iki kere intihara teşebbüs ettiğini göz önüne alırsak, onu yakından tanıyanlar bu paylaşımların ölmeye-öldürmeye hazırlık olduğunu anlayabilirdi. Bir uzmanla görüşseler o da Aker'in bu paylaşımlarını bilinçaltından gelen ‘yardım çağrısı' olarak yorumlayabilir ve harekete geçebilirdi. Yeğeni Dora söylüyor zaten: “İki ay önce mezarını yaptırdı. Kendi kafasına sıkacak diye düşünüyorduk.” Ne yaptınız peki? Hiçbir şey...







TAKİPÇİSİ ARTTI



Gelelim Filiz Aker'in ölümünün ardından fotoğraflarının altına yazılan yorumlara... Anlaşılan ruhu hastalanan tek kişi Filiz Aker değil, içimizde çok daha ağırları var, onu gördük. Şaşmaz ve Aker'in öldükleri ortaya çıktıktan sonra Aker'in takipçi sayısında müthiş bir artış oldu! Sanki Aker karşılarındaymış gibi yapılan yorumlar, hesap sormalar, edilen küfürler ‘toplum ruh sağlığı' açısından gerçekten korkutucu.



En hafifinden örnek vereyim, “Bunu neden yaptın kadın” diye soran kişi, sosyal medyada mesaj kutusuna bir yanıt gelmeyeceğini bilmiyor olamaz değil mi?