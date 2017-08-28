Vatan Şaşmaz o sırada ekrandaydı

Vatan Şaşmaz'ın Beşiktaş'ta Conrad otelde eski manken ve eski sevgilisi Filiz Aker tarafından sırtından ve ensesinden 4 kurşunla öldürüldü.



Aker daha sonra aynı silahla kendini alnından vurarak intihar etti.



ÖLDÜĞÜ SIRADA DİZİSİ EKRANLARDAYDI



Acı olay saat 20:00 sularında yaşandı. Ve acı bir tesadüf eseri o saatte, Şaşmaz'ın rol aldığı Çocuklar Duymasın dizisi Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmuştu.



Vatan Şaşmaz otel odasında arkasından vurularak öldürüldüğünde, hayranları da ekrandan onun gülen yüzünü izliyordu.



SOSYAL MEDYADA GÜNDEm OLDU



Sosyal medyada çok sayıda hayranı, bu acı olay hakkında paylaşımlarda bulundu.









