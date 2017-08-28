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Vatan Şaşmaz'ı öldüren Filiz Aker'in yeğeni her şeyi canlı yayında anlattı

Vatan Şaşmaz’ı öldürdükten sonra intihar eden Filiz Aker’in en son yemek yediği yeğeni Dora Ercan, dün neler yaşandığını canlı yayında anlattı.

Magazin / 28 Ağustos 2017 Pazartesi 11:08
Vatan Şaşmaz'ı öldüren Filiz Aker'in yeğeni her şeyi canlı yayında anlattı
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Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Beyaz Magazin programına konuk olan Dora Ercan, Vatan Şaşmaz'ı öldürdükten sonra intihar eden teyzesi Filiz Aker ile ilgili her şeyi anlattı.

Vatan Şaşmaz'la eskiden ilişki yaşadıklarını sonra arkadaş kaldıklarını söyleyen Ercan, 'Teyzem Vatan'a platonik aşıktı' dedi.

Teyzesinin 1 buçuk yıldır otelde yaşadığını ifade eden Ercan, 'Teyzem kendi mezarını yaptırmıştı' diye konuştu. İşte Dora Ercan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

'Teyzemi daha önce intihardan ben kurtardım. Teyzem geçen yıl Amerika'dayken de intihara kalkışmıştı. 

Benimle vedalaşır gibi konuşuyordu. Amerika'da yaşıyor kendisi. 'Bugün çok mutluyum, benim mutluluğum seni üzebilir. Sakin ol' dedi.

Teyzem borsada onu sarsacak bir para kaybetti.

'TEYZEM BUNU BİR TEK VATAN'A YAPABİLİRDİ'

Eşimle beraber oturuyorduk. O da bizimleydi. 'Arkadaşım gelecek' dedi. Yukarı çıktı. Sonra aradım telefonu kapalı. Herhalde dedim kendisine zarar verdi. Güvenlikle yukarıya çıktık. Kapıyı açtık yerde yatan kırmızı gömlekli kot pantolonlu bir erkek, yüzünü görmedim ama bu Vatan dedim. Çünkü teyzem başkasına bunu yapmazdı, bir tek Vatan'a bunu yapabilirdi. Bizi teyzemin odasına sokmadılar. Teyzemi görmedik, kaçtı mı camdan mı atladı diye düşündüm. Teyzemin odada olduğunu, öldüğünü söylemediler. Teyzemin öldüğünü otel çalışanlarından öğrendim. Teyzemin silahı olduğunu bilmiyordum. 

'TEYZEM 'VATAN BENİMLE EVLENECEK' DERDİ

Vatan'ın hiç bir suçu yok. Teyzemle evliyken ilişki yaşamadılar. Birinci evliliği bile olmamıştı. Vatan, askere gitmeden önce ilişki yaşamışlardı. Teyzem 'Ben Vatan ile evleneceğim' derdi. Ben de 'O evli' derdim. O da 'Karısını boşayıp benimle evlenecek' derdi. Vatan gelip beni alacak, ben de bu otelden gelin çıkacağım' diyordu'.


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