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Ünlü sunucu Vatan Şaşmaz öldürüldü

Ünlü sunucu Vatan Şaşmaz, Beşiktaş'ta ünlü bir otelin 10 katında eski manken Filiz Aker (55) tarafından vurularak öldürüldü. Aker cinayetten sonra silahı kafasına doğrultup intihar etti. Ünlü sunucu Şaşmaz 43 yaşındaydı.

Magazin / 27 Ağustos 2017 Pazar 20:45
Ünlü sunucu Vatan Şaşmaz öldürüldü
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Vatan Şaşmaz ile cesedi bulunan Filiz Aker'in yaklaşık bir aydır otelde kaldığı belirtildi.

İddiaya göre, Vatan Şaşmaz ile Filiz Aker odada tartışmaya başladıktan sonra Filiz Aker, kaçmaya çalışan Vatan Şaşmaz'a arkasından 3-4 el ateş ederek öldürdü. Daha sonra da silahı kafasına doğrultarak tetiği çekti ve intihar etti.

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Dehşetin yaşandığı otelden ilk görüntüler!
Silah sesini duyan otel personeli odanın kapısını kırarak içeri girdi ve korkunç manzara ile karşılaştı.

Odada Vatan Şaşmaz'ın cesedinin kapının bir metre yakınında bulduğu, Filiz Akel'in cesedinin ise yatakta olduğu belirtildi.


1 AYDIR BİRLİKTE KALIYORLARDI

Ancak bir süredir eski manken Filiz Aker ile birliktelik yürütüyordu. 1963 doğumlu Filiz Aker'in Amerika'da yaşadığı, yaklaşık 1 aydır Türkiye'de bulunduğu öğrenildi.

Bu son 1 aylık periyotta Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker, Beşiktaş'ta ünlü bire otelde birlikte kalıyordu.

AKER FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞMIŞTI

Aker, Instagram hesabından Vatan Şaşmaz ile olan fotoğraflarını da paylaşmıştı.




VATAN ŞAŞMAZ KİMDİR?

Vatan Şaşmaz, 8 Ocak 1974 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Aslen Çanakkale Biga'lıdır. Vatan Caddesi üzerinde bulunan bir hastanede doğduğu için annesi ona Vatansever ismini vermiş. Zamanla sadece Vatan denilmeye başlamış. Babasının adı Süleyman Şaşmaz, annesinin adı Safiye'dir. Anne babası 1984 yılında boşanmış olan Vatan Şaşmaz anne ve dedesi ile oturmaktadır. Çapa Ortaokulundan mezun oldu. Liseye Pertevniyal Lisesinde başladı, Şehremini Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde işletme okudu. 1996 yılında okuldan ayrıldı ve 1-1.5 sene aracı bir kurumda borsacı, yatırım danışmanı, dealer olarak çalıştı.

Üniversite yıllarında 1993 yılında Deniz Tüney Mankenlik ve Fotomodellik Ajansı'na bağlı olarak fotomodellik yaptı. Bazı katalog çekimlerinde, reklam filmlerinde ve video kliplerde rol aldı Askerliğini Şırnak'da yaptı.

Erkeklere özel kültür, sanat, yaşam, magazin üzerine “Erkekler Kulübü” adlı bir programı yazdı. Kanal 6'ya sundu. 1998 yılında başladığı programın 13. bölümünü çekerken 17 Ağustos depremi oldu. Depremden hemen bir gün sonra canlı yayına çıkmak zorunda kaldı. 75 programdan sonra 2000 yılında ATV'ye geçti. Sabah Keyfi'ni sunmak için atv'den teklif geldi.

2002 yılında “Çocuklar Duymasın” dizisindeki 'Engin' rolüyle oyunculuğa başladı. Televizyonda sunuculuk yaptı.

2002 - 2004 yılları arasında yılında Birol Güven'in dizisi “Çocuklar Duymasın” adlı dizide Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı, Ayşecan Tatari, Furkan Kızılay, Zeyno Günenç, Özgür Ozan, Volkan Severcan, Ferdi Akarnur, Nejat Birecik, Altan Günbay, Demet Tuncer, Fatma Karanfil, Demet Tuncer ile birlikte rol almıştır.

2012 yılında sadece İEET'ye bağlı ulaşım araçlarında izlenebilen bir Metrobüs reklam filminde oynadı.

Vatan Şaşmaz, 14 Temmuz 2011 tarihinde Nurşen Kocayaş ile New York'da konsoloslukta evlendi. 10 Ocak 2014 tarihinde Fethiye Adliyesi Aile Mahkemesi'nde boşandı. 11 Eylül 2015 tarihinde mimar Yasemin Adalı ile evlendi.
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