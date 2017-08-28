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Tamer Karadağlı'dan Vatan Şaşmaz açıklaması

Oyuncu Tamer Karadağlı, Vatan Şaşmaz'ın ölüm haberini Whatsapp'tan öğrendiğini söyledi.

Magazin / 28 Ağustos 2017 Pazartesi 10:19
Tamer Karadağlı'dan Vatan Şaşmaz açıklaması
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Çocuklar Duyması'ndan Vatan Şaşmaz'ın rol arkadaşı olan Tamer Karadağlı, Ömür Varol'la Beyaz Gazete programının canlı yayın konuğu oldu.

Duygularının çok karşık ve şokta olduğunu söyeleyan Karadağlı, 'Vatan Şaşmaz çok disiplinliyedi. Bir derdi olduğunu ne söyledi ne de belli etti. Sete vaktinde gelirdi. Çok saygılı ve çok efendi bir çocuktu.' dedi.

Karadağlı,  Vatan Şaşmaz'ın ölüm haberini Çocuklar Duymasın'ı izlerken Whatsapp'tan öğrendiğini söyledi.

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