İşte Vatan Şaşmaz'ı öldüren Filiz Aker'in gerçek adı

Sözcü'nün haberine göre; kamuoyunda ve arkadaş çevresinde Filiz Aker olarak bilinen eski mankenin, kütükteki isminin Fatma Kıraraz olduğu öğrenildi. Kıraraz, mankenlik yaptığı 90'lı yıllarda, medeni kanundaki hakkını kullanarak, Avukat İsmail Yılmaz aracılığıyla yaptığı başvuru sonrası mahkeme kararıyla Filiz Aker adını almış.



PEK ÇOK YEŞİLÇAM FİLMİNDE BOY GÖSTERDİ



1963 doğumlu Filiz Aker, 1990'lı yılların sonuna kadar magazin dünyasının flaş isimlerinden birisiydi. Mankenlik yaparak ünlüler dünyasına giriş yapan Aker aynı zamanda çeşitli sinema filmlerinde de rol aldı.

