Işın Karaca: Demet’le dostluğumu bitirdim

Hürriyet'in haberine göre, Demet Akalın'la arasında soğuk rüzgarlar esen şarkıcı, sosyal medyada yazdığı “Mutsuz olabilirsin. Ama bana bulaştırmazsan olmaz mı” sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirtti.





Bu paylaşıma “Ben düşmanıma yaşatmasın derim, birileri oh çeker!” yanıtını veren Akalın'ın alınganlık yaptığını söyleyen Karaca, 'Alışveriş merkezinde gezerken gazeteciler fotoğrafımı çekti. O sırada bir kadın bana laf attı, ben de ona karşılık yazdım. Demet alıngan günündeymiş, yanlış anlamış” dedi. Karaca, “Ona verdiğim değerin karşılığını alamayınca dostluğu kesmeye karar verdim, bundan sonra merhaba merhaba” diye konuştu.

