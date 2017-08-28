Filiz Aker, Vatan Şaşmaz'dan çocuk yapmak istemiş

Dilek Bayer, halası Filiz Aker'in aşk yaşadıkları dönemde Vatan Şaşmaz'dan çocuk yapmak istediğini iddia etti. Dilek Bayer mezar taşını üç ay önce yaptıran halasının bir olay yapacağını beklediğini anlattı.



Olayın şokunu yaşayan yeğen Bayer konuştu:



'O güçlü bir kadındı bir şeyleri hazmedemedi. Vatan'la ilişkisi vardı tabii, büyük aşk yaşadılar. Emel Sayın'ın yeğeniyle birlikteyken çok güzel bir ilişkisi vardı. Ya canını yaktı onun duygusal anlamda bilmiyorum. Son dönemde halamı hep arar sorardı. Bekliyordum böyle bir şey yapacağını ama bu şekilde beklemiyordum. Silahı ruhsatlıydı. Halam planlı bir kadındı her şeyin organizasyonunu önceden yapardı. Halam zaten Vatan'dan çocuk yapmak istiyordu ama hamile kalamamıştı. Doktoru hamile kalamayacağını söylemiş. Güzel bir ilişki yaşadılar, halam bunu hazmedemedi. Çok politik bir kadındır kimseyle arasını bozmaz. Geldi bence 'Aaaa hadi canım benim görüşürüz' dedi Vatan arkasını döndü o da arkasından sıktı.Demiştir 'Sen beni sırtından vurdun ben de seni sırtından vuracağım' Aile içinde otorite ondaydı patron oydu.'



CENAZE PERŞEMBE GÜNÜ





Yeğeni Dilek Bayer halası Filiz Aker'in cenazesini dün Adli Tıp'tan alarak Tuzla Soğanlık Gasilhanesi'ne getirdi. Halasını öperek vedalaştığını belirten Dilek Bayer cenazenin perşembe günü toprağa verileceğeni sözlerine ekledi.

