Filiz Aker'in olaylarla dolu yaşamı

Ünlü oyuncu ve sunucu Vatan Şaşmaz, dün gece eski oyuncu ve manken Filiz Aker tarafından İstanbul Beşiktaş'ta bir otelde öldürüldü. Vatan Şaşmaz'ı öldüren Filiz Aker, ardından kendisine de ateş ederek intihar etti. Olayın ardından Filiz Aker'in geçmişi hakkında detaylar ortaya çıkmaya başladı. İşte Filiz Aker'in olaylı geçmişi...



1990 YILINDA KAÇIRILMAK İSTENDİ



1990 yılında manken Filiz Aker ve Türk Sanat Müziği sanatçısı olan ablası Eda Eden ile kaçırılmak istendi. İstanbul'un Etiler ilçesinde yer alan evinin önünde kimliği bilinmeyen kişiler tarafından kaçırılmak istenen Filiz Aker, otomobilden Kilyos yolunda atladı ve yaralandı. Otomobilden atlayarak kendisini kaçırmak isteyen kişilerden kurtulan Filiz Aker'i bir taksi şoförü hastaneye götürdü.



Olayla ilgili konuşan Aker, 'Bu kişinin amacı soygun değildi, canımı zor kurtardım.' açıklamasını yaptı ve olaydan yaklaşık 1 saat sonra da ablası Eda Eren, çalıştığı gazinodan kaçırıldı. Eda Eren'in 'Sarıyerli Fethi' olarak bilinen Fethi Müftüoğlu'nun adamları tarafından kaçırıldığı öne sürülmüştü.















SÜRGÜN FİLMİNİN ÇEKİMLERİNDE BURNU KIRILDI



1990 yılında 'Sürgün' adlı sinema filminin çekimleri esnasında bir kangal köpeğinin saldırısına uğrayan Filiz Aker'in, rol arkadaşı Berhan Şimşek'in elindeki tüfeğin burnuna çarpması sonucuyla burnu kırıldı.



ŞEMSİ DENİZER İLE OLAYLI AŞK



Dönemin gazetelerinde ve dergilerinde sürekli yer alan Filiz Aker, 1993 yılında Maden-İş Sendikası Başkanı Şemsi Denizer ile yakalandı. Bir gazinoda düzenlenen galaya katılan çift, gazetecilerin fotoğraflarını çekmesiyle çevreye tehditler yağdırmış ve bu olay da dönemin gazetelerine haber olmuştu.



Şemsi Denizer ile ilgili evinde yaptığı basın toplantısında konuşan Filiz Aker, 'Onu bir abi, bir dost olarak görürdüm. Aramızda duygusal bir yakınlık hiçbir zaman olmadı.' açıklamasını yapmıştı.









ŞEMSİ DENİZER ÖLDÜRÜLDÜ



Bir dönem Filiz Aker'in sevgilisi olduğu öne sürülen Türk-İş Genel Sekreteri ve Genel Maden-İş Başkanı Şemsi Denizer, Zonguldak'taki evinin önünde eski koruması tarafından kurşunlandı ve öldürüldü. Bu olay da 'Filiz Aker'in kanlı aşkı' olarak tarihe geçmişti. Aynı zamanda Şemsi Denizer'in yakından tanıdığı katiline 'Kaç para aldın?' bağırdığı iddia edilmişti. Balık'ın kiralık katil olduğu iddia edilmişti.



2011'DE İNTİHARA TEŞEBBÜS



Vatan Şaşmaz'ı öldüren Filiz Aker'in 2009 yılında aşk yaşadığı Vatan Şaşmaz'ı bir takıntı haline getirdiği ve platonik aşk beslediği iddia edildi. Vatan Şaşmaz'a karşı olan aşkına karşılık alamayan Filiz Aker, 2011 yılında ilaçla intihara teşebbüs etti.





EV SAHİBİ HAYRİ KOZAKÇIOĞLU İLE İLİŞKİ İDDİALARI



Olağanüstü hal bölge valilerinden olan Hayri Kozakçıoğlu'nun Akatlar Peker Sokak'taki lüks dairesinde ablası Eda Eren ile birlikte kiracı olarak kaldığı ortaya çıkmıştı.



Dönemin magazin basını, ortaya çıkan bu gerçeği 'Ev sahibi - kiracı' ilişkisi olarak öne sürmüş ve bu ilişkinin arkasında bir aşk hikayesinin yattığını belirtmişti.

