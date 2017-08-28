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Filiz Aker'in nasıl silah ruhsatı aldığı ortaya çıktı!

Vatan Şaşmaz'ın, Filiz Aker tarafından bir otel odasında öldürülmesinden sonra herkesin merak ettiği "Aker'in silah ruhsatı nasıl adlığı" sorusuna abla Eda Eren cevap verdi.

Magazin / 28 Ağustos 2017 Pazartesi 22:43
Filiz Aker'in nasıl silah ruhsatı aldığı ortaya çıktı!

Vatan Şaşmaz'ın, Filiz Aker tarafından bir otel odasında öldürülmesinden sonra herkesin merak ettiği 'Aker'in silah ruhsatı nasıl adlığı' sorusuna abla Eda Eren, cevap verdi.

Filiz Aker'in sürekli intihar eğiliminde olduğu ortaya çıktıktan sonra kamuoyunda en çok sorulan soru, Aker'in silah ruhsatını nasıl aldığıydı.

ATV Haber'e konuşan Filiz Aker'in ablası Eda Eren, kardeşinin 'Bolu'da ev alacağım, kendimi korumam lazım' diyerek silah ruhsatını aldığını söyledi.

Kardeş Eren, “Silahı nasıl aldığını sorunca ‘Doktora gittim sağlıktan geçtim. Bolu'da ev alacağım. Kendimi korumam lazım' diyerek silah almış” ifadelerini kullandı.

“Benim mezarım da şık olacak” dedi

Aker'in mezarını 1-1 buçuk ay önce yaptırdığını belirten Eren, “Benim mezarım da şık olacak” dedi, mezarlığı siyah granit yapmış, fotoğraflarını çekmiş.

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