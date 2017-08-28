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Filiz Aker hakkında bomba iddia! Ağabeyi annesini öldürmüş

Vatan Şaşmaz'ı vurarak öldüren Filiz Aker'in Ağabeyi Süleyman Aker, annesini 30 yıl önce ağabeyinin öldürdüğünü söyledi.

Magazin / 28 Ağustos 2017 Pazartesi 22:45
Filiz Aker hakkında bomba iddia! Ağabeyi annesini öldürmüş

Ünlü sunucu Vatan Şaşmaz, Beşiktaş'ta ünlü bir otelin 10 katında eski manken Filiz Aker (55) tarafından vurularak öldürüldü. Aker cinayetten sonra silahı kafasına doğrultup intihar etti. Filiz Aker'in hayatı hakkında çarpıcı bilgiler çıkmaya devam ediyor.

ATV haber merkezinden Özlem Aktay'ın aktardığı bilgiye göre: Filiz Akerin ağabeyinin annesini öldürdüğü iddia ediliyor.

Filiz Aker'in ablası Eda Eren katıldığı ATV yayınında ilginç açıklamalarda bulundu. Hala büyük bir şok yaşadığını ifade eden Eda Eren: 'Bana aşık olduğunu söylemez şude, ama ilk zamanlar aşıktı, ben arkadaşlarından öğrendim. Vatan'la aynı sitede otururken tanışmışlar, arkadaşlık kurmuşlar. O ilişkiye dönüşmüş, sonra da işte böyle gelişmiş.Bu direk aşka yönelik bir cinayet. Şuurunu kaybetmiş, aklı gitmiş' diye konuştu.

Daha önce de intihar girişiminde bulunduğunu aktaran Eren şunları söyledi:

'Bir sene önce de intihar girişiminde bulundu. Sevilay Öztürk bulmuş.Hep ölmek istiyordu. Aslanlar gibi gideceğim diyordu. Mezarını bir buçuk ay önce yaptırdı. Benim mezarım da şık olacak derdi. Ben onun şokundayım. Düşündüğün zaman bu planlı. Mezarını yaptırdı. Silah aldı. İki kere intihar etme girişiminde bulundu.

PARA ALIŞVERİŞİ OLDUĞUNU SANMAM

Vatan'ın paraya ihtiyacı yok. Para alışverişi olduğunu sanmam.

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