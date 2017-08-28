Filiz Aker'den Vatan Şaşmaz'a ölüm tehdidi iddiası

Yakın çevresine Vatan Şaşmaz’a karşı 10 yıldır saplantılı aşk beslediğini söyleyen Filiz Aker’in “Ona 3-4 trilyon (milyon) harcadım, kimseye bırakmam. Eşinden boşanmazsa onu öldürürüm” dediği iddia edildi.
Beşiktaş'ta bir otel odasında sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz'ı öldüren 80'li yılların ünlü manken ve oyuncusu olan Filiz Aker'in 2 yıl önce de intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı.
Aker'in yakın arkadaşı eski magazin gazetecisi Nurcan Sabur, “2 yıl önce hap için intihar girişiminde bulundu. Bazı sıkıntıları vardı” dedi.
'EŞİNDEN BOŞANMAZSA ONU ÖLDÜRÜRÜM'
Yakın çevresine Şaşmaz'a karşı 10 yıldır saplantılı aşk beslediğini söyleyen Aker'in “Ona 3-4 trilyon (milyon) harcadım, kimseye bırakmam. Eşinden boşanmazsa onu öldürürüm” dediği iddia edildi.
ESKİ AŞKI DA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
Habertürk'ten Bülent İpek'in haberine göre; Filiz Aker ile bir dönem adı aşk dedikodularına karışan eski TÜRK- İş Genel Sekreteri, eski Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Şemsi Denizer, 6 Ağustos 1999 günü Zonguldak'taki evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Cengiz Balık'ın silahından çıkan 13 kurşunla yaralanan Denizer, hayatını kaybetti.