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Filiz Aker'den Vatan Şaşmaz'a ölüm tehdidi iddiası

Yakın çevresine Vatan Şaşmaz’a karşı 10 yıldır saplantılı aşk beslediğini söyleyen Filiz Aker’in “Ona 3-4 trilyon (milyon) harcadım, kimseye bırakmam. Eşinden boşanmazsa onu öldürürüm” dediği iddia edildi.

Magazin / 28 Ağustos 2017 Pazartesi 09:41
Filiz Aker'den Vatan Şaşmaz'a ölüm tehdidi iddiası

Beşiktaş'ta bir otel odasında sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz'ı öldüren 80'li yılların ünlü manken ve oyuncusu olan Filiz Aker'in 2 yıl önce de intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı.

Aker'in yakın arkadaşı eski magazin gazetecisi Nurcan Sabur, “2 yıl önce hap için intihar girişiminde bulundu. Bazı sıkıntıları vardı” dedi.

'EŞİNDEN BOŞANMAZSA ONU ÖLDÜRÜRÜM'
Yakın çevresine Şaşmaz'a karşı 10 yıldır saplantılı aşk beslediğini söyleyen Aker'in “Ona 3-4 trilyon (milyon) harcadım, kimseye bırakmam. Eşinden boşanmazsa onu öldürürüm” dediği iddia edildi.



ESKİ AŞKI DA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
Habertürk'ten Bülent İpek'in haberine göre; Filiz Aker ile bir dönem adı aşk dedikodularına karışan eski TÜRK- İş Genel Sekreteri, eski Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Şemsi Denizer, 6 Ağustos 1999 günü Zonguldak'taki evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Cengiz Balık'ın silahından çıkan 13 kurşunla yaralanan Denizer, hayatını kaybetti. 




OLAYIN ARKASI AYDINLATILAMADI
Polis, sabıkalı Balık'ın cinayeti “40 milyon lira borç için işlediği”ni belirtti ancak olayın ardında başka isimlerin olup olmadığı aydınlatılamadı.

20 YIL ÖNCE ABD'YE YERLEŞTİ
İranlı zengin bir sevgiliyle beraber olduktan sonra oyunculuğu bırakıp 20 yıl önce ABD'ye yerleşen Aker, ticaretle uğraşmaya başladı. Miami'de oturan Aker'in bir dönemin efsane sendikacı Şemsi Denizer ve olağanüstü hal bölge valilerinden Hayri Kozakçıoğlu ile de aşk yaşadığı iddia edildi. Aker'in ailesi Türkiye'deydi, ablası eski assolist Eda Eren ve onun kızı olan ünlü dansöz Dora'ya da desteğini esirgemedi. Filiz Aker, Polat Residance'daki yangın sonrası dairesini kiraya vermişti. Aker, İstanbul'a geldiğinde Conrad Otel'de kalıyordu.
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