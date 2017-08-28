Beyaz Gazete Ana Sayfa

Eşini aldatan ünlü şarkıcı babalıkta da sınıfta kaldı!

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, velayetleri boşandığı eşi Seçkin Piriler’de olan oğulları Hakan ve Volkan’la Bodrum’da tatil yapıyor. Vaktinin tamamını çocuklarına ayıran Tangöze, önceki gün Yalıkavak Marina’da onlar için alışveriş yaptı.

Magazin / 28 Ağustos 2017 Pazartesi 15:58
Eşini aldatan ünlü şarkıcı babalıkta da sınıfta kaldı!

Alışverişin ardından dondurma alıp Ortakent'teki aqua parka giden üçlü, keyifli bir gün geçirdi.

ÖN KOLTUKTA OTURMASI YASAK

HT Magazin'in haberine göre oğulları yanındayken ağzından sigarasını düşürmeyen ünlü rock'çı, dönüş yolunda yasak olmasına rağmen 6 yaşındaki Hakan'ı da üstü açık otomobilinin ön koltuğa oturttu.



Üstelik ne kendisi ne de çocuklarına emniyet kemeri taktı.




Kaan Tangöze'nin bu sorumsuz tavrına eski eşi Seçkin Piriler'in ne tepki vereceği merak konusu oldu.





Emniyet KemeriKaan TangözeSeçkin Piriler


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN BAŞ BELASI ALMANYA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

VAY UYANIK GAZETECİ VAY!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar