Eşini aldatan ünlü şarkıcı babalıkta da sınıfta kaldı!

Alışverişin ardından dondurma alıp Ortakent'teki aqua parka giden üçlü, keyifli bir gün geçirdi.



ÖN KOLTUKTA OTURMASI YASAK



HT Magazin'in haberine göre oğulları yanındayken ağzından sigarasını düşürmeyen ünlü rock'çı, dönüş yolunda yasak olmasına rağmen 6 yaşındaki Hakan'ı da üstü açık otomobilinin ön koltuğa oturttu.







Üstelik ne kendisi ne de çocuklarına emniyet kemeri taktı.









Kaan Tangöze'nin bu sorumsuz tavrına eski eşi Seçkin Piriler'in ne tepki vereceği merak konusu oldu.











