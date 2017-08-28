Birol Güven'e şok mesaj: Vatan Bey'in yerine oğlumu düşünür müsünüz?

Şaşmaz'ın ölüm haberi geldiği sıralarda rol aldığı Çocuklar Duymasın dizisi de ekrandaydı. İzleyiciler büyük üzüntü yaşadı. Dizinin yapımcısı Birol Güven'de acı haberi alır almaz Twitter hesabından başsağlığı mesajını yayımladı. Güven'in paylaşımının altına yapılan yorum ise adeta pes dedirtti.



Şevket Asımoğlu adlı Twitter kullanıcısı Güven'in mesajının altına, 'Birol bey Vatan Bey'in yerine kim oynayacak? Oğlum oyuncu, düşünür müsünüz?' sorusunu yöneltti. Bu paylaşım çok sayıda kişi tarafından sert tepki aldı.





