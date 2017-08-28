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Birol Güven'e şok mesaj: Vatan Bey'in yerine oğlumu düşünür müsünüz?

Dün Beşiktaş'ta bir otel odasında eski manken Filiz Aker tarafından öldürülen Vatan Şaşmaz tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Acı haberi alan ünlü isimler ve vatandaşlar sosyal medyada başsağlığı mesajı yayınladı. Bazı kullanıcılar ise bu durumdan prim kazanmayı da ihmal etmedi.

Magazin / 28 Ağustos 2017 Pazartesi 10:43
Birol Güven'e şok mesaj: Vatan Bey'in yerine oğlumu düşünür müsünüz?

Şaşmaz'ın ölüm haberi geldiği sıralarda rol aldığı Çocuklar Duymasın dizisi de ekrandaydı. İzleyiciler büyük üzüntü yaşadı. Dizinin yapımcısı Birol Güven'de acı haberi alır almaz Twitter hesabından başsağlığı mesajını yayımladı. Güven'in paylaşımının altına yapılan yorum ise adeta pes dedirtti.

Şevket Asımoğlu adlı Twitter kullanıcısı Güven'in mesajının altına, 'Birol bey Vatan Bey'in yerine kim oynayacak? Oğlum oyuncu, düşünür müsünüz?' sorusunu yöneltti. Bu paylaşım çok sayıda kişi tarafından sert tepki aldı.


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