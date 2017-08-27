İbrahim Tatlıses'i yıkan haber!

1987 yılında konser için gittiği İzmir'de hayatını kaybeden Şanlıurfalı ses sanatçısı Seyfettin Sucu'nun 74 yaşındaki eşi Ayşe Sucu, çocuklarıyla birlikte yaşadığı Kamberiye Mahallesindeki evinde akşam saatlerinde kalp krizi geçirdi. Ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan Sucu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sucu'nun cesedi, hastane morguna kaldırıldı. Ayşe ve Seyfettin Sucu çiftinin 3 çocuğu vardı.



İbrahim Tatlıses'in en yakın arkadaşıydı



İbrahim Tatlıses gibi birçok sanatçıya örnek olduğu Seyfettin Sucu, ölmeden önce İbrahim Tatlıses'in en yakın arkadaşı olarak tanınıyordu. Seyfettin Sucu'ya olan hayranlığını her fırsatta dile getiren İbrahim Tatlıses, bir konuşmasında ise 'Herken bana hayran, ben Seyfettin'e' ifadelerini kullanmıştı.



Ayşe ve Seyfettin Sucu çiftinin 3 çocuğu vardı.