Filiz Aker'in paylaştığı fotoğraflar

Beşiktaş'ta lüks bir otelde ünlü sunucu Vatan Şaşmaz'ı 3-4 el ateş ederek öldürdüğü ardından intihar ettiği öne sürülen eski manken Filiz Aker'in sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf sosyal medyada olay oldu.



Beşiktaş'ta lüks bir otelin 10'uncu katında yaşanan dehşet verici cinayetin ardından şoke eden ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Ünlü sunucu Vatan Şaşmaz'ı vurarak öldürdüğü iddia edilen eski manken Filiz Aker'in sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf Twitter'da olay oldu.



İşte o paylaşım:









