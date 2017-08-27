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Filiz Aker'in paylaştığı fotoğraflar

Vatan Şaşmaz'ı öldüren Filiz Aker'in sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf sosyal medyada olay oldu.

Magazin / 27 Ağustos 2017 Pazar 22:36
Filiz Aker'in paylaştığı fotoğraflar

Beşiktaş'ta lüks bir otelde ünlü sunucu Vatan Şaşmaz'ı 3-4 el ateş ederek öldürdüğü ardından intihar ettiği öne sürülen eski manken Filiz Aker'in sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf sosyal medyada olay oldu.

Beşiktaş'ta lüks bir otelin 10'uncu katında yaşanan dehşet verici cinayetin ardından şoke eden ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Ünlü sunucu Vatan Şaşmaz'ı vurarak öldürdüğü iddia edilen eski manken Filiz Aker'in sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf Twitter'da olay oldu.

İşte o paylaşım:

Vatan Şaşmaz'ın menajeri Gökhan Karaduman'dan ilk açıklama Vatan Şaşmaz'ın menajeri Gökhan Karaduman'dan ilk açıklama Vatan Şaşmaz'ın organizatörü Nedim Delibaş'tan şaşırtan Filiz Aker sözleri! Vatan Şaşmaz'ın organizatörü Nedim Delibaş'tan şaşırtan Filiz Aker sözleri! Emniyet Genel Müdürlüğü'nden flaş karar! Emniyet Genel Müdürlüğü'nden flaş karar! Vatan Şaşmaz cinayetine ilişkin yayın yasağı Vatan Şaşmaz cinayetine ilişkin yayın yasağı O görüntüler hakkında flaş karar O görüntüler hakkında flaş karar Vatan Şaşmaz'a veda Vatan Şaşmaz'a veda Planda intihar yok muydu? Planda intihar yok muydu? Filiz Aker hakkında bomba iddia! Ağabeyi annesini öldürmüş Filiz Aker hakkında bomba iddia! Ağabeyi annesini öldürmüş Filiz Aker'in nasıl silah ruhsatı aldığı ortaya çıktı! Filiz Aker'in nasıl silah ruhsatı aldığı ortaya çıktı! İşte Vatan Şaşmaz'ın son yazışması! İşte Vatan Şaşmaz'ın son yazışması! İşte Filiz Aker'in son fotoğrafı İşte Filiz Aker'in son fotoğrafı İşte Vatan Şaşmaz'ın öldürülmeden hemen önceki görüntüsü İşte Vatan Şaşmaz'ın öldürülmeden hemen önceki görüntüsü

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